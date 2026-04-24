Uppgifter: Luleå jagar lillasyster Hedqvist

Isac Hedqvist är en stor profil i Luleås herrlag – nu jagar klubben lillasyster Ebba Hedqvist, uppger Norrländska-Socialdemokraten.

Ebba Hedqvist är en av svensk hockeys mest lovande spelare. Blott 19 år gammal har hon redan fått göra ett OS och två VM för Sverige. Det samtidigt som hon har etablerat sig som en av SDHL:s bästa spelare. Den gångna säsongen blev det 27 poäng på 35 matcher för forwarden. Med det var hon MoDos poängbästa spelare.

Hon sitter på kontrakt med MoDo fram till 2027. Nu kommer däremot uppgifter om att Luleå uppvaktar storlöftet.

Den ett år äldre brorsan Isac Hedqvist spelar redan i klubben. Där är han just nu en stor profil i deras SHL-lag och har även fått känna på spel med Tre Kronor. Till nästa säsong vill nu Luleå ha in båda syskonen i verksamheten, enligt NSD.

— Det är en duktig spelare, men hon är under kontrakt och jag uttalar mig inte om spelare som tillhör andra klubbar, säger sportchef Oskar Häggström.

Ebba Hedqvist har gjort 103 poäng på 163 matcher i SDHL. I VM för ett år sedan gjorde hon fem mål på sex matcher för Sverige i VM. Nu återstår det att se om det blir en flytt norrut eller en fortsättning i hemstaden Örnsköldsvik.

