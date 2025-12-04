Linköping går tungt i SDHL och har bara tagit fem trepoängare på 22 matcher. Nu uppges klubber vara ute efter att värva Luleås före detta tränare Fredrik Glader, som för tillfället hör hemma i norska högstaligan.

– Det är inget jag vill kommentera, säger LHC:s sportchef Sabina Eriksson till NSD.

Fredrik Glader tränar just nu Narvik i norska högstaligan. Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån.

Fredrik Glader tränade Luleås SDHL-lag i fyra säsonger innan han tog över som sportchef i MoDo. Just nu tränar 48-åringen Narvik, som huserar i den norska högstaligan. Glader har kontrakt med klubben även över nästa säsong, trots det ska Linköping ha visat intresse för norrbottningen.

Linköping går tungt i SDHL och har bara lyckats ta 22 poäng på 22 matcher. Östgötarna ligger nu på en sjunde plats i tabellen och går mot ytterligare en svag säsong. LHC:s sportchef Sabina Eriksson vill inte diskutera kontakten med Fredrik Glader.

– Det är inget jag vill kommentera, säger hon till NSD.

Även Glader själv är fåordig kring ryktet.

– Jag tillhör Narvik och har fullt fokus på det vi håller på med.

Fredrik Glader har tre SDHL-guld på meritlistan från tiden i Luleå.

Senast Glader var i Sverige tränade han Tingsryd i Hockeyallsvenskan. Detta under 2022/23-säsongen.