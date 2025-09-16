Ella Albinsson och Sarah Bujold stängs av i två matcher vardera. Albinsson för abuse of official och Bujold för buttending.

– Jag har full respekt för domarkåren och deras viktiga roll i att säkerställa spelets regler, säger Ella Albinsson i sin skrivelse till disciplinnämnden.

Sarah Bujold och Ella Albinsson. Foto: Daniel Eriksson/Simon Eliasson/Bildbyrån.

Det var under fredagens match mellan Färjestad och Luleå som Ella Albinsson råkade kapa benen på huvuddomare Veronica Lovensnö. Händelsen anmäldes i efterhand under rubriceringen abuse of officials. Enligt disciplinnämnden skedde uppsåten inte med ont uppsåt utan Albinsson straffas på grund av sin likgiltighet inför situationen. Enligt Albinsson hann hon inte uppfatta Lovensnös position, och råkade därför kollidera med henne.

– Hockey är en fruktansvärt snabb sport där mycket åkriktningar händer under en väldigt kort tid där otroligt snabba beslut måste tas och hinner tyvärr inte uppmärksamma att domaren bytt position och har även ryggen mot spelet, förklarar Albinsson i sin skrivelse och fortsätter:

– Jag beklagar djupt det inträffade och vill betona att jag har full respekt för domarkåren och deras viktiga roll i att säkerställa spelets regler och genomförande.

Sarah Bujold stängs av för buttending

Sarah Bujold straffades med ett matchstraff under söndagens match mellan Linköping och Luleå, ett beslut som nu fastställts av disciplinnämnden. Luleåforwarden ska ha träffat Linköpings Sara Hjalmarsson över halsen efter en tekning. Bujold yrkar på att Hjalmarssons reaktion inte var förenlig med situationen på isen.

– Kraften som jag knuffar henne med min handske mot bröstkorgen motsvarar inte alls hur hon därefter väljer att agera för att skapa en utvisning. Där hon först kastar sig till isen och därefter obesvärad ställer sig upp för att spela powerplay så fort domaren blåst av, skriver Bujold i sitt yttrande.

Disciplinnämnden delar dock inte Bujolds uppfattning.

– Nämnden finner det utrett att Sarah Bujold gjort sig skyldig till buttending. Förseelsen bör föranleda en avstängning, skriver nämnden i beslutet.