Prenumerera

Logga in

Brynäs säkrade matchboll via förlängning

Author image
Hockeysverige
Skribent

Följ HockeySverige på

Google news

  • Brynäs vann med 2–1 efter förlängning

  • Elin Svensson avgjorde för Brynäs

  • Andra raka segern för Brynäs

Brynäs är med stormsteg på väg mot seger mot Skellefteå AIK, efter seger med 2–1 (0–0, 1–1, 0–0, 1–0) efter förlängning på hemmaplan i SM-kvartsfinalen dam. Brynäs har greppet om matchserien med 2-0 och behöver bara en seger till för att ta sig till semifinal.

Segermålet för Brynäs stod Elin Svensson för 10.10 in i fjärde perioden.

Brynäs tog därmed 14:e raka seger mot just Skellefteå AIK.

Brynäs–Skellefteå AIK – mål för mål

Första perioden blev mållös.

5.23 in i andra perioden gjorde Brynäs 1–0 genom Viivi Vainikka framspelad av Sara Cajanova och Noora Tulus. Efter 16.57 i andra perioden nätade Nicoline Söndergaard Jensen på pass av Ida Kuoppala och kvitterade för Skellefteå AIK.

I tredje perioden gjordes inga mål och matchen gick därmed till förlängning.

Stor matchhjälte för Brynäs blev Elin Svensson som 10.10 in i förlängningen satte det avgörande 2–1-målet.

Nästa match spelas på fredag 19.00.

Brynäs–Skellefteå AIK 2–1 (0–0, 1–1, 0–0, 1–0)

SM-kvartsfinalen dam

Andra perioden: 1–0 (25.23) Viivi Vainikka (Sara Cajanova, Noora Tulus), 1–1 (36.57) Nicoline Söndergaard Jensen (Ida Kuoppala).

Förlängning: 2–1 (70.10) Elin Svensson (Sara Cajanova).

Nästa match:

6 mars, 19.00, Skellefteå AIK–Brynäs

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt

Spel utan konto innebär att man använder e-legitimation för registrering.
Spela Ansvarsfullt
Stodlinjen
Spelpaus
Spelinspektionen