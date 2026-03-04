Brynäs säkrade matchboll via förlängning

Brynäs vann med 2–1 efter förlängning

Elin Svensson avgjorde för Brynäs

Andra raka segern för Brynäs

Brynäs är med stormsteg på väg mot seger mot Skellefteå AIK, efter seger med 2–1 (0–0, 1–1, 0–0, 1–0) efter förlängning på hemmaplan i SM-kvartsfinalen dam. Brynäs har greppet om matchserien med 2-0 och behöver bara en seger till för att ta sig till semifinal.

Segermålet för Brynäs stod Elin Svensson för 10.10 in i fjärde perioden.

Brynäs tog därmed 14:e raka seger mot just Skellefteå AIK.

Brynäs–Skellefteå AIK – mål för mål

Första perioden blev mållös.

5.23 in i andra perioden gjorde Brynäs 1–0 genom Viivi Vainikka framspelad av Sara Cajanova och Noora Tulus. Efter 16.57 i andra perioden nätade Nicoline Söndergaard Jensen på pass av Ida Kuoppala och kvitterade för Skellefteå AIK.

I tredje perioden gjordes inga mål och matchen gick därmed till förlängning.

Stor matchhjälte för Brynäs blev Elin Svensson som 10.10 in i förlängningen satte det avgörande 2–1-målet.

Nästa match spelas på fredag 19.00.

Brynäs–Skellefteå AIK 2–1 (0–0, 1–1, 0–0, 1–0)

SM-kvartsfinalen dam

Andra perioden: 1–0 (25.23) Viivi Vainikka (Sara Cajanova, Noora Tulus), 1–1 (36.57) Nicoline Söndergaard Jensen (Ida Kuoppala).

Förlängning: 2–1 (70.10) Elin Svensson (Sara Cajanova).

Nästa match:

6 mars, 19.00, Skellefteå AIK–Brynäs