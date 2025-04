Thomas ”Tjomme” Johansson är långt ifrån nöjd med att Leksands IF har trillat ur SDHL.

Spelare lämnar och många frågar sig hur klubbens satsning på tjejerna kommer att se ut kommande säsong.

– Klart att det är en stor besvikelse att vi hamnade där vi hamnade och till slut ramlade ur, säger han till Hockeysverige.

Till vänster: Thomas ”Tjomme” Johansson. Foto: Ronnie Rönnkvist. Lagbild till höger. Foto: Bildbyrån

– Vi visste att det kanske skulle bli en tuff säsong och valde en liten annan inriktning, berättar Thomas Johansson för hockeysverige.se och fortsätter:

– Säsongerna innan hade vi en del utländska tjejer, men vi kände lite att vi inte riktigt fick fart på damverksamheten. Vi valde då en liten annan strategi, yngre svenska tjejer, satsa mera på utvecklingen och den delen.

– Vi hade ingen direkt känsla för om det här skulle bli skitbra eller skitdåligt utan det var mer ”hur kommer det här röra sig”. Vi visste inte riktigt, men vi ville göra en riktningsförändring, mer svenskt för att hjälpa damishockeyn i Sverige.

– Jag tycker att SDHL generellt har den utmaningen med många utländska inslag i sin liga. Då försökte vi vrida tillbaka det där. Grundtanken var att vi skulle vrida tillbaka det där säsongerna som kommer, men tyvärr blev inte resultatet alls vad vi hade hoppats på och önskat.

– Klart att det är en stor besvikelse att vi hamnade där vi hamnade och till slut ramlade ur.



Konkurrensen har blivit tuffare i SDHL, hur tänkte ni kring det då ni valde den här inriktningen?

– Vi ville helt enkelt gå mer åt det svenska hållet. Det var ett val vi gjorde. Vi hade kunnat fortsätta ta in fyra, fem, sex nordamerikanska tjejer till in i gruppen och hoppats det skulle generera något.

– Ska vi se damhockeyns utveckling på längre sikt är jag övertygad om att satsa så mycket man kan på svenska tjejer är rätt väg. Och sedan kanske krydda med en, två eller tre utländska stjärnor som kommer hit och är riktigt bra. Det är vägen och planen vi hade där och då. Att vi ville försöka testa på det.

– Som sagt var är det en tuff liga med många utländska tjejer. Sedan har kanske utländska tjejernas kvalitéer blivit lite sämre sedan man startade proffsligan borta i Nordamerika.

– Vi ville ge det ett försök, men tyvärr blev det inte utfallet vi hade hoppats på.

250119 Leksands Saga Tynell-Nissas deppar efter 1-2 under ishockeymatchen i SDHL mellan Leksand och Modo den 19 januari 2025 i Leksand. Foto: Daniel Eriksson / BILDBYRÅN / COP 173 / DE0273

Hur har ekonomiska förutsättningarna varit för SDHL-laget den gångna säsongen?

– Förutsägningarna har inte varit exakt lika för varje säsong, men det har inte varit några jätteskillnader mellan säsongerna. I grund och botten har det inte skilt supermycket i budgeten senaste tre säsongerna.



Alexander Bröms är sportchef på damsidan och den som lagt grunden för det lag som spelat i SDHL senaste säsongerna.



– Om jag bara ska bedöma den sportsliga delen så har vi i två års tid varit i slutspel. Den här säsongen var vi inte det.

– Vi var också medvetna om att det här skulle bli en lite tuff säsong, men Alex är en kille som är otroligt noggrann med att försöka skapa en bra miljö för tjejerna, Han har sett till att vi kan träna mer på eftermiddagarna, inte lägga så mycket kvällsträningar, jobba med individuell utveckling…

– Han brinner verkligen för att försöka skapa förutsättningar för att tjejerna ska kunna utvecklas i vår miljö och inte behöva ta kvällar mellan åtta och nia för att träna och sådana saker.

– Dessutom har han försökt pussla ihop det här med jobb och att försöka att spelarna kommer loss lite tidigare så vi kunde få en miljö som var lite mer åt det semi-professionella hållet hela tiden.

– Det tycker jag att Alex kämpat på med under ett antal år för att skruva på den biten och utveckla damishockeyn vidare så det blir en plats dit tjejerna kan komma för att utveckla sig och bli bättre. För att sedan ta sina karriärer vidare. Om man kanske vill ta sig vidare till Nordamerika eller komma med i landslag.



Thomas Johansson fortsätter:

– När det gäller allt bakomliggande tycker jag Alex är klockren. Sedan har vi inte lyckats få den här riktiga ”boosten” vi hade behövt den här säsongen.

– Vi hade behövt hänga kvar för att kunna bygga vidare på det svenska inslaget och adderat in två, tre kanske fyra bra svenska tjejer in i truppen och därifrån sedan få fart på det här.

– Det blir alltid en balansgång när man ska göra någonting. Att gör man det för mycket finns det en risk att det slår åt ena håller. Gör man det för lite får man inte den effekt man önskat.

– Tyvärr blev absolut inte själva slutresultatet vad vi hade hoppats på. Det är en stor besvikelse och det känner Alex också.



Blir Alexander Bröms kvar som sportchef för damlaget?

– Vi för nu dialoger kring hur vi ska organisera vår damverksamhet. Exakt hur den ser ut framåt har jag inget svar på idag.



Vad betyder det för Leksands IF att nu inte ha ett lag i SDHL?

– Vad betydde för klubben att inte ha ett lag i SHL?

– Klart att vi vill spela i den högsta ligan i Sverige med alla våra lag. Absolut. Ibland lyckas man inte riktigt med det oavsett om det är herr eller damsidan. Då behöver man kanske börja om och bygga något nytt så man tar sig tillbaka till finrummet.

– Många är ”Vi måste satsa, vi måste tillbaka”. Eller så ska vi stanna upp och tänka hur vi ska bygga en hållbar damverksamhet i Leksands IF. Hur ska den se ut? Hur ska vi vara hållbara under 20 år framöver? Har vi en chans att bygga någonting som vi tror på kommer bära frukt under lång tid med en bra organisation runt dam?

– Att man känner att vi har en bra utvecklingsmiljö för unga tjejer som kommer hit, men även för tjejerna som är rutinerade.

– Vissa saker behöver inte alltid vara negativa även om det känns sorgligt och tråkigt att vi inte är med i den högsta serien nästa säsong. Å andra sidan kanske det skapar bra andra möjligheter för oss att göra lite andra saker som på sikt kommer vara väldigt bra för damverksamheten.

250119 Leksands Lillian George deppar efter 1-3 under ishockeymatchen i SDHL mellan Leksand och Modo den 19 januari 2025 i Leksand. Foto: Daniel Eriksson / BILDBYRÅN / COP 173 / DE0273

Hur är tanken att Leksands IF ska bli hållbara i damverksamheten?

– Det handlar om att skapa förutsättningar för tjejerna. Det handlar inte om att vi ska köpa in en massa utländska tjejer och betala dom massa pengar. Året efter är dom borta och då ska vi köpa in nya tjejer och året efter det är dom borta. Det är inte hållbart och så SDHL har sett ut i många år.

– Jag tror att vi hade 15 nya hockeyutrustningar in ett år. Året efter var 15 nya igen. Det är ingen hållbar miljö. Det är så vi har verkat, men nu vill komma bort ifrån det. Vi vill ha tjejer som skriver tre eller fyraårskontrakt. Att tjejerna blir kvar i klubben så vi får jobba med och utveckla dom.

– Utländska tjejerna är inte där, så i grund och botten kanske det börjar med att satsa på personalen runt ett lag. Alltså se till att finns bra utbildade tränare, materialare, fystränare, målvaktstränare… Allt sådant som kan tänkas behövas runt ett lag i en organisation för att laget ska kunna utvecklas.

– Ska vi skapa en hållbar miljö måste vi lägga krutet på att sätta dit en organisation runt laget som är hållbar. När vi tar klivet upp igen ska organisationen vara så pass professionell och alla ska kunna göra det här så mycket som möjligt till 100 procent. Det är först då du får en organisation som kan hjälpa till att få en utveckling.

– Att hålla på att smådutta med att den ena gör så till 20 procent, det där till 20 procent och sedan träna damerna till 20 procent…

– Vi måste bort från det. Nu har vi en möjlighet att satsa på organisationen runt tjejerna. Tids nog, då den organisationen är tillräckligt bra, kommer också damlaget vara tillräckligt bra. När vi har alla dom sakerna på plats kan vi börja göra en liten attack för att ta oss tillbaka till SDHL.



Kommer Leksand spela i NDHL kommande säsong?

– Ja, det är planen. Vi kommer ha ett NDHL-lag och ett damjuniorlag.



Är det klart att Göran Tärnlund och Anna Borgqvist blir lagets tränarduo kommande säsong?

– Anna har kontrakt och är kvar. Henne är det inga konstigheter med. Eftersom organisationen inte riktigt sitter ännu så kan jag inte säga exakt hur den kommer att se ut.

– Vi gillar Göran och jag tycker att han har gjort ett fantastiskt bra jobb den här säsongen, så jag ser jättegärna att han skulle bli kvar och jobba med vårt NDHL-lag, absolut.