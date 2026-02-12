Tilia Lindgren, 15, har varit jagad av SDHL-klubbarna efter succén i Björklöven.

Nu har talangen gjort sitt val – och är klar för spel i Skellefteå AIK.

Tilia Lindgren är klar för Skellefteå från och med nästa säsong. Foto: SVT/Skärmdump & Simon Eld (Montage)

15-åriga Tilia Lindgren är en av svensk damishockeys största talanger. Född 2010 tog hon plats i den svenska truppen till U18-VM, där hon främst spelade med och mot två år äldre spelare. Trots det var Lindgren en av Sveriges allra bästa spelare med 3+3 på sex matcher och hon kom tvåa i den interna poängligan.

Tilia Lindgren, som egentligen alltså är U16-spelare, har gjort succé i TV-pucken de senaste åren och öst in mål för Västerbotten. I höstens turnering blev Lindgren både mål- och poängdrottning i TV-pucken med hela 13 mål och 16 poäng på sju matcher.

Till vardags spelar hon i Björklöven, där hon har kombinerat spel med damlaget i andraligan NDHL samt spelat med klubbens U16-killar. I höstas blev 15-åringen utlånad till Skellefteå och spelade två SDHL-matcher för klubben. Där gjorde hon två mål direkt i sin SDHL-debut. Därför har Tilia Lindgren varit jagad av i princip alla SDHL-klubbar inför nästa säsong. Nu har talangen också gjort sitt val inför nästa säsong.

Tilia Lindgren väljer spel i Skellefteå AIK

Under torsdagen meddelar Skellefteå AIK att de har gjort klart med Tilia Lindgren inför nästa säsong och 15-åringen har skrivit ett treårskontrakt med klubben. Det bekräftar klubben på sin hemsida.

– Tilia har genom åren varit i Skellefteå och spelat mycket matcher med Björklöven, så vi har haft bra koll på henne under en längre tid. Hon är van att träna mycket och har flera egenskaper som passar väl in i vår miljö här i Skellefteå AIK. Därför klarar hon, trots sin unga ålder, att ta steg in i seniorhockeyn, säger Skellefteås general manager Ulrika Dahlgren.

Det innebär att Lindgren stannar uppe i Västerbotten och alltså lämnar Björklöven för spel i rivalen Skellefteå.

– Tittar man över hela hennes säsong så har hon spets som verkligen sticker ut. Hon är stark på pucken, spelar väldigt moget har ett grymt skott – både i SDHL och i spel med U16P. Tilia jobbar hårt och räds inte att ta ansvar och blocka skott. Det säger mycket om hennes inställning, säger Ulrika Dahlgren.

Lindgren kommer att ansluta till Skellefteå inför nästa säsong och hennes kontrakt med Skellefteå gäller till 2029.

Source: Tilia Lindgren @ Elite Prospects