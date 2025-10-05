Talangens skarpa kritik: ”Domarna var dåliga”

Förlust för Djurgården mot Skellefteå AIK med 1–3 på Hovet.

Då var inte Isabelle Leijonhielm inte nöjd.

– Jag tycker domarna var faktiskt dåliga i dag. Mycket icingpuckar och så, men jag får ta på mig den utvisning jag drar på mig, säger hon i SDHL:s sändning efter matchen.

Skellefteå AIK tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av bara tre minuter. Djurgården reducerade dock till 1–2 genom Isabelle Leijonhielm efter 6.57 av perioden.

Skellefteå AIK gjorde dock 1–3 genom Sini Karjalainen efter 19.57 i andra perioden och avgjorde matchen. Tredje perioden blev mållös och Skellefteå AIK höll i sin 3–1-ledning och vann.

Söndag 12 oktober 16.00 spelar Djurgården hemma mot SDE. Skellefteå AIK möter Frölunda HC borta i Frölundaborg fredag 10 oktober 19.00.

Efter matchen var Djurgårdens målskytt Isabelle Lejionhielm inte nöjd.

– Vi började svagt i första och gjorde en rätt dålig första period. Vi gjorde en riktigt bra andra period men satte inte puckarna och var inte riktigt där i tredje.

Vidare talar hon om domarinsatsen.

– Jag tycker domarna var faktiskt dåliga i dag.. Mycket icingpuckar och så, jag får ta på mig den utvisning jag drar på mig.

Djurgården–Skellefteå AIK 1–3 (0–2, 1–1, 0–0)

SDHL, Hovet

Första perioden: 0–1 (3.40) Tyra Håkansson (Ida Kuoppala, Nicoline Söndergaard Jensen), 0–2 (6.54) Millie Rose Sirum (Celine Tedenby, Jenna Pirttijärvi).

Andra perioden: 1–2 (26.57) Isabelle Leijonhielm (Emma Forsgren), 1–3 (39.57) Sini Karjalainen (Nikita Bergmann).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Djurgården: 2-0-3

Skellefteå AIK: 2-1-2

Nästa match:

Djurgården: SDE HF, hemma, 12 oktober

Skellefteå AIK: Frölunda HC, borta, 10 oktober