Brynäs-seger med 7–2 mot HV 71

Brynäs nionde seger på de senaste tio matcherna

Hanna Thuvik gjorde tre mål för Brynäs

Brynäs vann med 7–2 (0–0, 2–0, 5–2) borta mot HV 71 på söndagen och tog därmed lagets sjätte raka seger i SDHL. Det innebär också att HV 71 åkte på femte förlusten i rad.

Jenny Antonsson bakom Brynäs avgörande

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. 14.48 in i andra perioden spräckte Brynäs nollan genom Hanna Thuvik framspelad av Noora Tulus och Viivi Vainikka.

Efter 16.42 i andra perioden nätade Hanna Thuvik på nytt på pass av Viivi Vainikka och Sara Cajanova och gjorde 0–2. Brynäs dominerade i tredje perioden som laget vann klart och matchen med 7–2.

Fredag 21 november 18.00 spelar HV 71 borta mot Luleå. Brynäs möter Färjestad hemma i Monitor ERP Arena onsdag 19 november 19.00.

HV 71–Brynäs 2–7 (0–0, 0–2, 2–5)

SDHL, Husqvarna Garden

Andra perioden: 0–1 (34.48) Hanna Thuvik (Noora Tulus, Viivi Vainikka), 0–2 (36.42) Hanna Thuvik (Viivi Vainikka, Sara Cajanova).

Tredje perioden: 0–3 (44.13) Jenny Antonsson (Anna Brenkle), 1–3 (47.38) Evelyne Blais-Savoie (Kennedy Bobyck), 1–4 (49.34) Tilde Sundnäs Grillfors (Jenniina Nylund), 2–4 (49.58) Silke Glud (Rachel Weiss), 2–5 (55.02) Ebba Hesselvall, 2–6 (57.49) Hanna Thuvik (Noora Tulus), 2–7 (59.24) Jenniina Nylund (Wilma Wäng-Germundsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

HV 71: 0-0-5

Brynäs: 5-0-0

Nästa match:

HV 71: Luleå/MSSK, borta, 21 november

Brynäs: Färjestad BK, hemma, 19 november