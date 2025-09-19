Straffseger för Linköping borta mot SDE
Följ HockeySverige på
Google news
- Linköping-seger med 2–1 efter straffar
- Madeleine Leidt matchvinnare för Linköping
- Andra raka segern för Linköping
Linköping vann en riktigt jämn match mot SDE i SDHL. Avgörandet kom först i straffläggningen där Linköping var starkare och vann med 2–1 (1–1, 0–0, 0–0, 0–0, 1–0). Madeleine Leidt blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.
SDE–Linköping – mål för mål
Första perioden var jämn. SDE inledde bäst och tog ledningen genom Samantha Cogan efter 6.21, men Linköping kvitterade genom Ellie Kaiser efter 14.25.
Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. Tredje perioden slutade mållös, och matchen fortsatte till förlängning. I straffläggningen var det Linköping som avgjorde till 1–2. Den avgörande straffen stod Madeleine Leidt för.
Det här var SDE:s andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Linköpings andra uddamålsseger.
Det här betyder att SDE nu ligger på fjärde plats i tabellen och Linköping är på tredje plats.
SDE tar sig an Färjestad i nästa match hemma söndag 21 september 14.00. Linköping möter samma dag 16.00 Djurgården borta.
SDE–Linköping 1–2 (1–1, 0–0, 0–0, 0–0, 0–1)
SDHL, Enebybergs Ishall
Första perioden: 1–0 (6.21) Samantha Cogan (Julie Zwarthoed, Mathea Fischer), 1–1 (14.25) Ellie Kaiser (Ayaka Hitosato).
Straffar: 1–2 (65.00) Madeleine Leidt.
Nästa match:
SDE: Färjestad BK, hemma, 21 september
Linköping: Djurgårdens IF, borta, 21 september
Den här artikeln handlar om: