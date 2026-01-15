Stark seger för Frölunda HC i toppmatchen mot Luleå

Frölunda HC-seger med 3–0 mot Luleå

Emily Nix avgjorde för Frölunda HC

Frölunda HC:s 22:a seger

Det var två topplag som möttes i SDHL på torsdagen. Och det slutade med seger för hemmalaget Frölunda HC, som besegrade Luleå med 3–0 (0–0, 1–0, 2–0) i seriefinalen.

Med tre omgångar kvar är Frölunda HC i serieledning, medan Luleå är på andra plats. Fem poäng skiljer lagen åt.

– En riktigt bra match idag. Kändes som en slutspels match. Väldigt nöjd med laget. Gäller att ladda om inför imorgon, kommenterade Frölunda HC:s sportchef Kim Martin Hasson.

Frölunda HC höll nu nollan för sjätte gången den här säsongen.

Frölunda HC–Luleå – mål för mål

Första perioden blev mållös.

2.56 in i andra perioden gjorde Frölunda HC 1–0 genom Emily Nix framspelad av Emilia Bergeby Hallbeck.

7.18 in i tredje perioden slog Sofie Lundin till på pass av Emilia Vesa och Elisa Holopainen och ökade ledningen. Frölunda HC gjorde också 3–0 genom Elisa Holopainen efter 19.46.

Nästa gång lagen spelar i serien är fredag 16 januari. Då möter Frölunda HC Skellefteå AIK i Frölundaborg 19.00. Luleå tar sig an HV 71 borta 18.00.

Frölunda HC–Luleå 3–0 (0–0, 1–0, 2–0)

SDHL, Frölundaborg

Andra perioden: 1–0 (22.56) Emily Nix (Emilia Bergeby Hallbeck).

Tredje perioden: 2–0 (47.18) Sofie Lundin (Emilia Vesa, Elisa Holopainen), 3–0 (59.46) Elisa Holopainen.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Frölunda HC: 3-0-2

Luleå: 4-0-1

Nästa match:

Frölunda HC: Skellefteå AIK, hemma, 16 januari 19.00

Luleå: HV 71, borta, 16 januari 18.00