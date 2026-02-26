Modo Hockey starkare än Djurgården – höll nollan och vann

Modo Hockey vann med 2–0 mot Djurgården

Maja Åkerlund avgjorde för Modo Hockey

Modo Hockeys 14:e seger

Modo Hockey vann på hemmaplan mot Djurgården i SDHL. Den målsnåla matchen slutade med en klar seger för Modo Hockey, 2–0 (0–0, 1–0, 1–0).

– Det var skönt att komma tillbaka till spelet och det kunde man se på spelarnas entusiasm. Jag tycker att vi höll vår spelplan väldigt bra under de första 40 minuterna, det enda som saknades var målen. I den tredje perioden utmanade DIF oss under de första åtta minuterna men vi hittade tillbaka till vår nivå och avslutade starkt. Jag hoppas få se lite bättre prestationer runt mål tillsammans med samma arbetsmoral som idag, kommenterade Modo Hockeys tränare Jared Cipparone.

Det här var Modo Hockeys femte nolla den här säsongen.

Djurgården nästa för Modo Hockey

Första perioden blev mållös.

2.01 in i andra perioden gjorde Modo Hockey 1–0. Målskytt var Maja Åkerlund framspelad av Courtney Vorster.

12.33 in i tredje perioden nätade Modo Hockeys Vendula Pribylova framspelad av Maja Åkerlund och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 2–0.

Med en omgång kvar är Modo Hockey på femte plats i tabellen medan Djurgården är på sjunde plats.

Fredag 27 februari 19.00 möts lagen igen i Hägglunds Arena.

Modo Hockey–Djurgården 2–0 (0–0, 1–0, 1–0)

SDHL, Hägglunds Arena

Andra perioden: 1–0 (22.01) Maja Åkerlund (Courtney Vorster).

Tredje perioden: 2–0 (52.33) Vendula Pribylova (Maja Åkerlund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Modo Hockey: 2-2-1

Djurgården: 2-1-2

Nästa match:

Modo Hockey: Djurgårdens IF, hemma, 27 februari 19.00

Djurgården: Modo Hockey, borta, 27 februari 19.00