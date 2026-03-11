HV71 nära nytt kontrakt – krossar Leksand

HV 71-seger med 4–0 mot Leksand

Eimear Leacy tvåmålsskytt för HV 71

HV 71 utan insläppt mål

HV71 har övertaget mot Leksand i kvalet till SDHL, efter seger på bortaplan med 4–0 (1–0, 2–0, 1–0) i första matchen.

HV 71:s Eimear Leacy tvåmålsskytt

Eimear Leacy gav gästerna HV 71 ledningen efter 12.52 efter pass från Julia Nearis.

Efter 9.01 i andra perioden nätade Kennedy Bobyck framspelad av Alva Solberg och gjorde 0–2. Meja Andersson gjorde dessutom 0–3 efter 17.01 på pass av Tea Løkke Nyberg.

Till slut kom också 0–4 genom Eimear Leacy på passning från Beatrice Hjälm och Adriana Van De Leest efter 12.27 i tredje perioden.

Nästa match spelas på lördag 13.00.

Leksand–HV 71 0–4 (0–1, 0–2, 0–1)

Kvalet till SDHL

Första perioden: 0–1 (12.52) Eimear Leacy (Julia Nearis).

Andra perioden: 0–2 (29.01) Kennedy Bobyck (Alva Solberg), 0–3 (37.01) Meja Andersson (Tea Løkke Nyberg).

Tredje perioden: 0–4 (52.27) Eimear Leacy (Beatrice Hjälm, Adriana Van De Leest).

Ställning i serien: Leksand–HV 71 0–1

Nästa match:

14 mars, 13.00, HV 71–Leksand