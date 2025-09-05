Skellefteå besegrade HV 71 med 6–3

Skellefteå vann med 6–3 mot HV 71

Millie Rose Sirum avgjorde för Skellefteå

Fyra raka mål för Skellefteå

Skellefteå vann första matchen mot HV 71 hemma med 6–3 (2–1, 1–1, 3–1) på fredagen i SDHL.

Frölunda HC nästa för Skellefteå

Skellefteå tog ledningen i början av första perioden genom Tilia Lindgren.

HV 71 kvitterade till 1–1 genom Evelina Arvidsson efter 5.33.

Efter 12.16 i matchen gjorde Skellefteå 2–1 genom Celine Tedenby. HV 71 kvitterade till 2–2 genom Tea Løkke Nyberg i början av andra perioden i andra perioden.

Skellefteå tog ledningen på nytt genom Tilia Lindgren, som gjorde sitt andra mål, efter 16.52. Skellefteå stod därefter för tre raka mål i tredje perioden när laget gick från 3–2 till 6–2.

Ema Tothova reducerade förvisso, men närmare än 6–3 kom inte HV 71. Skellefteå tog därmed en säker seger.

Ida Kuoppala gjorde två mål för Skellefteå och spelade dessutom fram till två mål och Nicoline Söndergaard Jensen hade tre assists.

Skellefteå tog hem lagens senaste möte med 6–4 i Husqvarna Garden.

Skellefteå möter Frölunda HC i nästa match hemma söndag 7 september 12.00. HV 71 möter samma dag Luleå borta.

Skellefteå–HV 71 6–3 (2–1, 1–1, 3–1)

SDHL, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 1–0 (1.45) Tilia Lindgren, 1–1 (5.33) Evelina Arvidsson (Emmi Rakkolainen, Alva Johansson), 2–1 (12.16) Celine Tedenby (Sini Karjalainen, Camryn Drever).

Andra perioden: 2–2 (22.26) Tea Løkke Nyberg (Eimear Leacy), 3–2 (36.52) Tilia Lindgren (Nicoline Söndergaard Jensen, Ida Kuoppala).

Tredje perioden: 4–2 (41.36) Millie Rose Sirum (Lotti Odnoga, Ida Kuoppala), 5–2 (44.59) Ida Kuoppala (Nicoline Söndergaard Jensen), 6–2 (52.27) Ida Kuoppala (Nicoline Söndergaard Jensen, Malou Berggren), 6–3 (53.24) Ema Tothova.

Nästa match:

Skellefteå: Frölunda HC, hemma, 7 september

HV 71: Luleå/MSSK, borta, 7 september