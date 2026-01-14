Sparkar tränaren: ”Rätt väg att gå”

Skellefteå AIK har fem raka förluster i SDHL.

Nu väljer klubben att sparka huvudtränaren Martin Lindh.

– Att förändringen sker nu är för att skapa förutsättningar för laget den återstående delen av säsongen, säger GM Ulrika Dahlgren.

Martin Lindh får sparken av Skellefteå AIK. Foto: Ola Westerberg/Bildbyrån

Efter att ha gått upp till SDHL 2024 plockade Skellefteå AIK in Martin Lindh som ny huvudtränare. Han ledde sedan klubben till en framgångsrik första säsong där laget kom åtta med 46 poäng – trots att Skellefteå straffades med tio poängs avdrag eftersom de inte använt tillräckligt med hemmafostrade spelare. Utan poängavdraget hade Skellefteå landat på 56 poäng, samma antal som Djurgården och SDE, som kom femma och sexa i SDHL.

Den här säsongen har det däremot gått tyngre för Skellefteå. De ligger förvisso sjua i tabellen men har endast plockat 37 poäng på 32 matcher och är bara tre poäng före åttan Färjestad. Efter att ha förlorat fem raka matcher meddelar nu klubben att huvudtränaren Martin Lindh får sparken.

– Vi har sedan tidigare varit överens om att inte förlänga Martins kontrakt efter säsongen. Efter en noggrann genomgång av läget har vi nu även valt att avsluta hans uppdrag som huvudtränare redan nu. Det är ett svårt beslut, Martin har gjort ett gediget arbete och vi har stor respekt för honom. Att förändringen sker nu är för att skapa förutsättningar för laget den återstående delen av säsongen. När vi ser till helheten landar vi i att det här är rätt väg att gå, säger Skellefteås general manager Ulrika Dahlgren om beslutet.

Martin Lindh sparkas av Skellefteå – han tar över

Innan den fem matcher långa förlustsviten hade Skellefteå en svit på sex raka vinster i SDHL. Men efter att endast ha vunnit tolv av 32 matcher på hela säsongen får nu alltså Martin Lindh lämna klubben.

I stället kommer assisterande tränare Mikkel Ry Nielsen nu att ta över som huvudtränare för Skellefteå resten av säsongen. Samtidigt uppger klubben att de kommer att utvärdera hur ledarstaben ska formeras framöver. Skellefteå öppnar också för att eventuellt plocka in förstärkning till tränarteamet längre fram.

På fredag spelar Skellefteå AIK sin första match efter tränarbytet när de möter serieledande Frölunda nere i Göteborg.

Source: SDHL-W League Page @ Elite Prospects