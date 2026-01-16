Sen vändning för Linköping som vann mot Brynäs

Linköping vann med 5–4 efter straffar

Ellie Kaiser gjorde två mål för Linköping

Naomi Rogge avgjorde för Linköping

Det såg länge mörkt ut för Linköping i mötet med Brynäs, som ledde med 4–2 med nio minuter kvar av matchen i SDHL i Saab Arena. Men Linköping vände och vann fredagens match med 5–4 (1–2, 0–1, 3–1, 0–0, 1–0) efter straffar.

Inför matchen hade Linköping fyra raka förluster mot just Brynäs.

Därmed slutade sviten vid fem förluster i rad för Linköping.

Brynäs tog ledningen i början av första perioden genom Julia Östlund.

Linköping kvitterade till 1–1 genom Ellie Kaiser efter 6.20.

Efter 14.53 i matchen gjorde Brynäs 1–2 genom Noora Tulus.

Efter 3.49 i andra perioden nätade Jenny Antonsson framspelad av Sara Cajanova och Anna Brenkle och gjorde 1–3.

I tredje perioden gick Brynäs upp i en 4–2-ledning med 9.08 kvar att spela. Men Linköping vände matchen och vann med 5–4. Det matchvinnande 5–4-målet gjorde Naomi Rogge med 34.60 kvar att spela av matchen.

Linköpings Naomi Rogge satte den avgörande straffen för hemmalaget.

Det här betyder att Linköping ligger kvar på nionde plats i tabellen och Brynäs på tredje plats.

I nästa omgång har Linköping Modo Hockey hemma i Saab Arena, söndag 18 januari 12.00. Brynäs spelar borta mot SDE onsdag 21 januari 19.00.

Linköping–Brynäs 5–4 (1–2, 0–1, 3–1, 0–0, 1–0)

SDHL, Saab Arena

Första perioden: 0–1 (2.02) Julia Östlund (Maude Poulin-Labelle), 1–1 (6.20) Ellie Kaiser (Lova Blom, Madeleine Leidt), 1–2 (14.53) Noora Tulus.

Andra perioden: 1–3 (23.49) Jenny Antonsson (Sara Cajanova, Anna Brenkle).

Tredje perioden: 2–3 (49.26) Lindsay Agnew-Svedén (Chanreet Bassi), 2–4 (50.52) Noora Tulus (Viivi Vainikka), 3–4 (58.41) Eve Savander (Lindsay Agnew-Svedén, Chanreet Bassi), 4–4 (59.59) Ellie Kaiser.

Straffar: 5–4 (65.00) Naomi Rogge.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Linköping: 1-0-4

Brynäs: 2-2-1

Nästa match:

Linköping: Modo Hockey, hemma, 18 januari 12.00

Brynäs: SDE HF, borta, 21 januari 19.00