Brynäs säkrade förlängningsseger mot MoDo

Brynäs segrade – 4–3 efter förlängning

Brynäs tionde seger på de senaste tio matcherna

Jenniina Nylund tvåmålsskytt för Brynäs

Brynäs väg till seger mot Modo Hockey borta i SDHL blev allt annat än enkel. Först i förlängningen kunde bortalaget avgöra till 4–3 (0–1, 1–2, 2–0, 1–0) och ta bonuspoängen. Maude Poulin-Labelle blev matchhjälte för Brynäs med sitt mål i förlängningen.

Det här innebär att Brynäs nu har tio segrar i följd i SDHL.

Maja Grundström gav Modo Hockey ledningen efter 10.42 framspelad av Neena Brick.

Brynäs kvitterade till 1–1 genom Jenniina Nylund i början av andra perioden i andra perioden.

Modo Hockey gjorde dock två snabba mål och gick från 1–1 till 3–1, målen av Alyssa Mcleod och Neena Brick.

Jenniina Nylund reducerade för Brynäs efter 56 sekunder in i tredje perioden på passning från Elin Svensson och Hanna Thuvik.

14.01 in i tredje perioden nätade Brynäs Mina Waxin på pass av Elin Svensson och kvitterade.

I förlängningen tog det 1.34 till Brynäs också avgjorde till 4–3. Matchvinnare för bortalaget blev Maude Poulin-Labelle, framspelad av Noora Tulus och Viivi Vainikka.

Det här var Modo Hockeys fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Brynäs nionde uddamålsseger.

Det här betyder att Modo Hockey är kvar på femte plats och Brynäs stannar på tredje plats, i serien.

Modo Hockey tar sig an Skellefteå AIK i nästa match borta torsdag 18 december 18.30. Brynäs möter samma dag 18.00 Luleå borta.

Modo Hockey–Brynäs 3–4 (1–0, 2–1, 0–2, 0–1)

SDHL, Hägglunds Arena

Första perioden: 1–0 (10.42) Maja Grundström (Neena Brick).

Andra perioden: 1–1 (21.05) Jenniina Nylund (Julia Östlund), 2–1 (35.15) Alyssa Mcleod (Sanna Halsius, Ebba Hedqvist), 3–1 (39.59) Neena Brick (Courtney Vorster, Mira Hallin).

Tredje perioden: 3–2 (40.56) Jenniina Nylund (Elin Svensson, Hanna Thuvik), 3–3 (54.01) Mina Waxin (Elin Svensson).

Förlängning: 3–4 (61.34) Maude Poulin-Labelle (Noora Tulus, Viivi Vainikka).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Modo Hockey: 1-1-3

Brynäs: 5-0-0

Nästa match:

Modo Hockey: Skellefteå AIK, borta, 18 december

Brynäs: Luleå/MSSK, borta, 18 december