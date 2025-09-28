Seger för Modo Hockey med 5–2 mot HV 71

Linnéa Andersson avgjorde för Modo Hockey

Tre mål för Modo Hockey utan svar

MoDo Hockey besegrade HV71 på bortaplan i söndagens möte i SDHL. 2–5 (1–1, 0–2, 1–2) slutade matchen.

I matchen klev 19-åriga Mira Hallin fram och sköt sitt första mål för säsongen.

HV 71–Modo Hockey – mål för mål

Första perioden var jämn. HV 71 inledde bäst och tog ledningen genom Emmi Rakkolainen efter 5.42, men Modo Hockey kvitterade genom Justine Leanne Reyes efter 13.46. I andra perioden var det Modo Hockey som var vassast och gick från 1–1 till 1–3 genom mål av Neena Brick och Linnéa Andersson. 5.17 in i tredje perioden slog Julia Nearis till och reducerade. Fler mål än så blev det inte för HV 71.

11.20 in i perioden nätade Modo Hockeys Mira Hallin på pass av Justine Leanne Reyes och Aoi Shiga och ökade ledningen.

Efter 12.27 nätade Moa Johannesson på pass av Sarah Marchand och ökade ledningen för Modo Hockey.

Fredag 3 oktober 18.00 spelar HV 71 borta mot Brynäs. Modo Hockey möter Frölunda HC hemma i Hägglunds Arena lördag 4 oktober 13.00.

HV 71–Modo Hockey 2–5 (1–1, 0–2, 1–2)

SDHL, Husqvarna Garden

Första perioden: 1–0 (5.42) Emmi Rakkolainen (Julia Nearis), 1–1 (13.46) Justine Leanne Reyes.

Andra perioden: 1–2 (20.54) Neena Brick (Wilma Sundin), 1–3 (34.12) Linnéa Andersson (Aoi Shiga, Sarah Marchand).

Tredje perioden: 2–3 (45.17) Julia Nearis, 2–4 (51.20) Mira Hallin (Justine Leanne Reyes, Aoi Shiga), 2–5 (52.27) Moa Johannesson (Sarah Marchand).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

HV 71: 1-0-4

Modo Hockey: 3-0-2

Nästa match:

HV 71: Brynäs IF, borta, 3 oktober

Modo Hockey: Frölunda HC, hemma, 4 oktober