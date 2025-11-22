Seger för Luleå i toppmötet med Frölunda HC

Luleå-seger med 4–3 efter förlängning

Luleås nionde seger på de senaste tio matcherna

Petra Nieminen med två mål för Luleå

Luleå tog en tung seger på hemmaplan mot Frölunda HC i toppmötet i SDHL på lördagen. Matchen slutade 4–3 (2–2, 1–1, 0–0, 1–0) efter förlängning.

Det här betyder dock inga förändringar i tabellen. Luleå ligger kvar på tredje plats i tabellen och Frölunda HC är i fortsatt serieledning.

Frölunda HC:s sportchef Kim Martin Hasson tyckte så här om matchen:

– En match som svängde fram och tillbaka. Tar med bra saker och jobbar på saker som måste bli bättre. Totalt sett en bra helg i Norrland!

Petra Nieminen stod för Luleås avgörande mål 3.23 in i förlängningen.

Det här innebär att Luleå nu har sex segrar i följd i SDHL och har åtta raka segrar på hemmaplan.

Petra Nieminen matchvinnare för Luleå

Frölunda HC tog ledningen i början av första perioden genom Elisa Holopainen.

Petra Nieminen och Akane Shiga låg sen bakom vändningen till 2–1 för Luleå.

Frölunda HC kvitterade till 2–2 genom Elisa Holopainen.

Efter 3.28 i andra perioden tog Luleå ledningen genom Mimmi Gill efter förarbete från Johanna Fällman och Jaycee Magwood.

Efter 11.55 i andra perioden slog Jenna Goodwin till på pass av Tuva Kandell och kvitterade för Frölunda HC.

Tredje perioden blev mållös och det tog matchen till förlängning.

Stor matchhjälte för Luleå 3.23 in i förlängningen blev Petra Nieminen med det avgörande målet i förlängningen.

Det här var Luleås sjätte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Frölunda HC:s andra uddamålsförlust.

På fredag 28 november 19.00 spelar Luleå borta mot Linköping och Frölunda HC hemma mot Djurgården.

Luleå–Frölunda HC 4–3 (2–2, 1–1, 0–0, 1–0)

SDHL, Coop Norrbotten Arena

Första perioden: 0–1 (1.10) Elisa Holopainen (Sofie Lundin, Linnea Pettersson Dove), 1–1 (3.31) Petra Nieminen (Sarah Bujold), 2–1 (8.14) Akane Shiga, 2–2 (12.45) Elisa Holopainen (Emilia Vesa, Sofie Lundin).

Andra perioden: 3–2 (23.28) Mimmi Gill (Johanna Fällman, Jaycee Magwood), 3–3 (31.55) Jenna Goodwin (Tuva Kandell).

Förlängning: 4–3 (63.23) Petra Nieminen (Jenni Hiirikoski).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Luleå: 5-0-0

Frölunda HC: 3-2-0

Nästa match:

Luleå: Linköping HC, borta, 28 november

Frölunda HC: Djurgårdens IF, hemma, 28 november