Seger för Brynäs i toppmötet med Luleå

Brynäs-seger med 4–0 mot Luleå

Brynäs tionde seger på de senaste tio matcherna

Hanna Thuvik matchvinnare för Brynäs

Brynäs tog en tung seger på bortaplan mot Luleå i toppmötet i SDHL på torsdagen. Matchen slutade 0–4 (0–1, 0–2, 0–1).

Det här betyder dock inga förändringar i tabellen. Luleå är i fortsatt serieledning och Brynäs på tredje plats.

Brynäs tog sin elfte seger i rad i serien medan Luleå efter tio raka segrar nu förlorade.

Brynäs höll nu nollan för sjätte gången den här säsongen.

Luleå–Brynäs – mål för mål

Brynäs tog ledningen efter sex minuter genom Hanna Thuvik med assist av Jenniina Nylund.

Efter 4.19 i andra perioden nätade Jenniina Nylund framspelad av Hanna Thuvik och Noora Tulus och gjorde 0–2.

Viivi Vainikka gjorde dessutom 0–3 efter 11.45 på pass av Jenniina Nylund och Hanna Thuvik.

Till slut kom också 0–4-målet genom Anna Brenkle efter förarbete från Julia Östlund och Jenny Antonsson efter 19.35 i tredje perioden.

Jenniina Nylund och Hanna Thuvik gjorde ett mål och två assist var för Brynäs.

Nästa motstånd för Luleå är Modo Hockey. Brynäs tar sig an Skellefteå AIK borta. Båda matcherna spelas fredag 19 december 18.00.

Luleå–Brynäs 0–4 (0–1, 0–2, 0–1)

SDHL, Coop Norrbotten Arena

Första perioden: 0–1 (6.12) Hanna Thuvik (Jenniina Nylund).

Andra perioden: 0–2 (24.19) Jenniina Nylund (Hanna Thuvik, Noora Tulus), 0–3 (31.45) Viivi Vainikka (Jenniina Nylund, Hanna Thuvik).

Tredje perioden: 0–4 (59.35) Anna Brenkle (Julia Östlund, Jenny Antonsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Luleå: 4-0-1

Brynäs: 5-0-0

Nästa match:

Luleå: Modo Hockey, hemma, 19 december 18.00

Brynäs: Skellefteå AIK, borta, 19 december 18.00