Seger för Brynäs med 5–2 mot Luleå

Brynäs femte seger på de senaste sex matcherna

Hanna Thuvik matchvinnare för Brynäs

Brynäs tog en tung seger på hemmaplan mot Luleå i toppmötet i SDHL på söndagen. Matchen slutade 5–2 (1–0, 2–2, 2–0).

Segern var Brynäs femte på de senaste sex matcherna.

Brynäs–Luleå – mål för mål

Elin Svensson gjorde 1–0 till Brynäs efter 14.17 assisterad av Jenniina Nylund och Oona Koukkula. Brynäs gjorde två mål i andra perioden och gick från 1–0 till 3–0, målen av Jenniina Nylund och Hanna Thuvik.

Luleå reducerade dock till både 3–1 och 3–2 genom Jenna Donohue och Mimmi Gill i andra perioden. I tredje perioden gjorde Brynäs 4–2 efter 11.19 genom Julia Östlund framspelad av Elin Svensson. Och med bara 1.44 kvar satte Viivi Vainikka avgörande 5–2.

Brynäs möter Djurgården i nästa match borta onsdag 29 oktober 19.00. Luleå möter samma dag Skellefteå AIK borta.

Brynäs–Luleå 5–2 (1–0, 2–2, 2–0)

SDHL, Monitor ERP Arena

Första perioden: 1–0 (14.17) Elin Svensson (Jenniina Nylund, Oona Koukkula).

Andra perioden: 2–0 (24.04) Jenniina Nylund (Noora Tulus, Viivi Vainikka), 3–0 (31.35) Hanna Thuvik (Sara Cajanova, Matilda Österman), 3–1 (36.34) Jenna Donohue (Jenni Hiirikoski, Emilie Kruse Johansen), 3–2 (39.59) Mimmi Gill (Jenna Donohue, Nadia Mattivi).

Tredje perioden: 4–2 (51.19) Julia Östlund (Elin Svensson), 5–2 (58.16) Viivi Vainikka.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brynäs: 4-0-1

Luleå: 3-0-2

Nästa match:

Brynäs: Djurgårdens IF, borta, 29 oktober

Luleå: Skellefteå AIK, borta, 29 oktober