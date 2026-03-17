SDHL-veckan: ”Det blev aldrig något snack”

Author image
Ronnie Rönnkvist
Reporter

Ett finallag är klart och vi kan dessutom konstatera att Linköping och HV71 kommer att spela i SDHL även kommande säsong. Här är det hetaste från veckan, signerat Ronnie Rönnkvist.

Om vi börjar med kvalet blev det i sanningens namn aldrig något snack om vilka lag som skulle vinna. Linköping inledde med att vinna mot Rögle med 5-1 på bortaplan och 3-1 hemma i Saab Arena. Linköpings Naomi Rogge stod för totalt fyra av lagets åtta mål.

Publiksiffran i Ängelholm: 1037 åskådare. Imponerande.

HV71 hade inga större svårigheter att vinna i två raka matcher mot Leksand. Vinst borta med 4-0, vilket man följde upp med 6-2 hemma. Eimear Leacy stod för tre av HV71:s mål.

Publiksiffran i Jönköping. 1180 åskådare. Imponerande.

Senaste Nytt

