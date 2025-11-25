SDHL-veckan: Återvänder duon till SDHL?

För Hockeysverige Plus läsare sammanfattar Ronnie Rönnkvist de hetaste händelserna från den gångna veckan i SDHL och plockar även ut veckans All-Star Team.

Omgång 21 där Börje Salmings ALS-stiftelse stått i fokus har passerat. En omgång där man hyllar det Börje Salming gjort för svensk ishockeyn. Till saken hör att han gärna också lyfte just damhockeyn.

Men SDHL… Vissa lag har nu spelat 22 omgångar med ett lag spelat 19. Det här är inte bra. Jag förstår problematiken med resor hit och dit, men om statusen på ligan ska öka ett lite snäpp så får det inte diffa så här många omgångar mellan lagen. Tabellen blir milt sagt krånglig att läsa. Jag skriver om det här säsong efter säsong, men det är tydligen ett olösligt problem eller…?