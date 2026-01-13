SDHL-stjärnorna jagar historisk OS-medalj

En hel del SDHL-stjärnor har blivit uttagna till OS.

MoDos talang får utmärkelse för sin fina vecka.

För Hockeysverige Plus-läsare sammanfattar Ronnie Rönnkvist de hetaste händelserna från den gångna veckan i SDHL och plockar även ut veckans All-Star Team.

Nu slutspurtar SDHL. 14 januari spelas sista omgången innan OS-uppehållet. Sedan avslutas seriespelet mellan 25:e och 27:e februari. Nu tittar vi tillbaka på senaste veckan.



* Vi inleder med Veckans junior där MoDos Lovisa Engström efter sin fina vecka får utmärkelsen för andra gången.



* När Ulf Lundberg tog ut sin trupp till OS fanns tolv spelare med som idag spelar i SDHL. Samtliga tre målvakter, Emma Söderberg SDE, Ebba Svensson Träff Linköping och Tindra Holm MoDo. Bland backarna är det Jessica Adolfsson SDE och Linnea Andersson MoDo. Bland forwards kommer SDHL-spelarna Lisa Johansson SDE, Sofie Lundin Frölunda, Hanna Olsson Frölunda, Hanna Thuvik Brynäs, Felizia Wikner-Zienkiewicz Fröunda samt MoDo-juniorerna Mira Hallin och Ebba Hedqvist åka till Milano för att jaga medaljer.

Emma Söderberg, Lisa Johansson och Jessica Adolfsson. Foto: Ronnie Rönnkvist