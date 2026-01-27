”Är Leksand det största hotet mot HV71 och Linköping?”

SDHL har gått på uppehåll inför OS-turneringen i Italien. I de sista omgångarna innan mästerskapet blev två lag klara för kval, samtidigt som ett lag imponerar stort i NDHL.

Ronnie Rönnkvist plockar även ut veckans junior.

Nu tar SDHL en månads OS-uppehåll, men så klart tittar vi även idag på vad som hänt i serien under föregående vecka. Och såklart inleder vi med det faktum att Linköping under veckan har misslyckats i jakten på att undvika kvalplats. Det efter två förluster mot bottenkollegan HV71. Det innebär nu att det är klart att Linköping och HV71 kommer kvala mot lag från NDHL.