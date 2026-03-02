SDE:s kross – körde över MoDo totalt

SDE-seger med 7–1 mot Modo Hockey

Mathea Fischer med tre mål för SDE

Justine Leanne Reyes målskytt för Modo Hockey

SDE har tagit kommandot mot Modo Hockey i SM-kvartsfinalen dam, efter vinst på hemmaplan med 7–1 (3–0, 3–1, 1–0) i första matchen.

SDE krosasde MoDo. Foto: Aron Broman / BILDBYRÅN / COP 341 / AM0142

Mathea Fischer gjorde tre mål för SDE

SDE stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 9.26 i mitten av perioden.

SDE hade övertaget i andra perioden. Laget gjorde 4–0 efter 6.57 genom Tereza Pistekova och gick upp till 5–0 innan Modo Hockey svarade.

I periodpausen hade SDE ledningen med 6–1.

4.24 in i tredje perioden slog Mathea Fischer till återigen framspelad av Hilda Ljungberg och Samantha Cogan och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 7–1.

SDE:s Mathea Fischer stod för tre mål och ett assist och Gabrielle David gjorde två mål och ett målgivande pass.

Nästa match spelas på onsdag 19.00.

SDE–Modo Hockey 7–1 (3–0, 3–1, 1–0)

SM-kvartsfinalen dam

Första perioden: 1–0 (2.10) Dominika Laskova (Gabriela Jones), 2–0 (7.43) Mathea Fischer (Ella Sköldebäck), 3–0 (11.36) Gabrielle David (Mathea Fischer).

Andra perioden: 4–0 (26.57) Tereza Pistekova (Lisa Johansson), 5–0 (28.07) Gabrielle David (Samantha Cogan), 5–1 (35.54) Justine Leanne Reyes, 6–1 (37.20) Mathea Fischer (Hilda Ljungberg, Gabrielle David).

Tredje perioden: 7–1 (44.24) Mathea Fischer (Hilda Ljungberg, Samantha Cogan).

Nästa match:

4 mars, 19.00, SDE–Modo Hockey