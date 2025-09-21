SDE utklassade Färjestad – seger med 7–1

SDE vann med 7–1 mot Färjestad

Gabriela Jones matchvinnare för SDE

Färjestads andra raka förlust

SDE spelade riktigt bra när laget vann på hemmaplan mot Färjestad i SDHL med hela 7–1 (1–0, 4–1, 2–0).

Skellefteå nästa för SDE

SDE tog ledningen efter sex minuters spel, genom Tereza Pistekova framspelad av Gabriela Jones och Lisa Johansson. Hemmalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 4–1 och ställningen efter två perioder var 5–1.

SDE fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–1. Målen i sista perioden gjordes av Samantha Cogan och Gabriela Jones.

SDE:s Tereza Pistekova stod för två mål och ett assist, Lisa Johansson hade tre assists och Gabriela Jones gjorde två mål och ett målgivande pass.

För SDE gör resultatet att laget nu ligger på tredje plats i tabellen medan Färjestad är på nionde plats.

I nästa omgång har SDE Skellefteå borta i Skellefteå Kraft Arena, fredag 26 september 19.00. Färjestad spelar hemma mot Linköping söndag 28 september 13.00.

SDE–Färjestad 7–1 (1–0, 4–1, 2–0)

SDHL, Enebybergs Ishall

Första perioden: 1–0 (6.26) Tereza Pistekova (Gabriela Jones, Lisa Johansson).

Andra perioden: 2–0 (24.09) Gabriela Jones, 3–0 (25.03) Julie Zwarthoed (Sofia Sohlin), 4–0 (32.40) Josefine Holmgren (Gabrielle David), 5–0 (33.34) Tereza Pistekova (Lisa Johansson), 5–1 (38.45) Paige Mcguire (Kaitlin Chan).

Tredje perioden: 6–1 (40.52) Samantha Cogan (Ella Sköldebäck), 7–1 (41.14) Gabriela Jones (Tereza Pistekova, Lisa Johansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SDE: 3-2-0

Färjestad: 2-0-3

Nästa match:

SDE: Skellefteå AIK, borta, 26 september

Färjestad: Linköping HC, hemma, 28 september