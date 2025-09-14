SDE vann med 4–0 mot HV 71

Ella Sköldebäck matchvinnare för SDE

Femte raka nederlaget för HV 71

SDE höll nollan när laget vann på bortaplan mot HV 71 i SDHL. Matchen slutade 0–4 (0–1, 0–0, 0–3).

HV 71–SDE – mål för mål

SDE tog ledningen efter 17 minuters spel, genom Ella Sköldebäck assisterad av Kayleigh Hamers och Gabrielle David.

Andra perioden blev mållös. Även i tredje perioden var SDE starkast och gick från 0–1 till 0–4 genom mål av Dominika Laskova, Julie Zwarthoed och Gabrielle David och avgjorde matchen.

HV 71 har fem förluster och 8–23 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

HV 71 står fortfarande utan poäng efter fem spelade matcher, medan SDE har sju poäng efter tre matcher.

I nästa match, fredag 19 september, har HV 71 Frölunda HC hemma i Husqvarna Garden 18.00, medan SDE spelar hemma mot Linköping 19.00.

HV 71–SDE 0–4 (0–1, 0–0, 0–3)

SDHL, Husqvarna Garden

Första perioden: 0–1 (17.27) Ella Sköldebäck (Kayleigh Hamers, Gabrielle David).

Tredje perioden: 0–2 (49.27) Dominika Laskova (Lisa Johansson, Josefine Holmgren), 0–3 (54.30) Julie Zwarthoed (Alva Johnsson, Kayleigh Hamers), 0–4 (54.55) Gabrielle David (Alva Johnsson, Samantha Cogan).

Nästa match:

HV 71: Frölunda HC, hemma, 19 september

SDE: Linköping HC, hemma, 19 september