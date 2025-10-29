Sarah Bujold i målform när Luleå vann mot Skellefteå AIK

Luleå-seger med 7–3 mot Skellefteå AIK

Luleås fjärde seger på de senaste fem matcherna

Luleås Sarah Bujold tvåmålsskytt

Bortalaget Luleå tog hem de tre poängen efter seger mot Skellefteå AIK i SDHL. 3–7 (0–3, 1–3, 2–1) slutade matchen på onsdagen.

Segern var Luleås fjärde på de senaste fem matcherna.

Wilma Sjölund bakom Luleås avgörande

Luleå stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3. Skellefteå AIK reducerade dock till 1–3 genom Ida Kuoppala tidigt i andra perioden av perioden.

Luleå gjorde sen tre mål i rad början av och gick från 1–3 till 1–6 på bara 5.50. Skellefteå AIK gjorde 2–6 genom Celine Tedenby efter 13.51 av matchen.

Efter 14.11 i tredje perioden ökade Luleå på till 2–7 återigen genom Sarah Bujold.

Aino Karppinen reducerade förvisso men närmare än 3–7 kom inte Skellefteå AIK. Luleå tog därmed en stabil seger.

Luleås Petra Nieminen stod för tre poäng, varav ett mål, Jaycee Magwood hade tre assists och Sarah Bujold gjorde två mål och spelade fram till ett mål. Ida Kuoppala gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål för Skellefteå AIK.

Skellefteå AIK stannar därmed på åttonde plats och Luleå på tredje plats, i tabellen.

De båda lagen möts igen fredag 31 oktober 18.00, i Coop Norrbotten Arena.

Skellefteå AIK–Luleå 3–7 (0–3, 1–3, 2–1)

SDHL, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 0–1 (3.45) Hedvig Sturk, 0–2 (4.28) Petra Nieminen (Jenna Donohue, Erica Rieder), 0–3 (14.03) Akane Shiga (Petra Nieminen).

Andra perioden: 1–3 (21.26) Ida Kuoppala (Aino Karppinen), 1–4 (25.10) Wilma Sjölund (Petra Nieminen, Erica Rieder), 1–5 (25.28) Inez Nygren (Jaycee Magwood, Sarah Bujold), 1–6 (31.00) Sarah Bujold (Jaycee Magwood, Nadia Mattivi).

Tredje perioden: 2–6 (53.51) Celine Tedenby (Ida Kuoppala), 2–7 (54.11) Sarah Bujold (Inez Nygren, Jaycee Magwood), 3–7 (56.41) Aino Karppinen (Jenna Pirttijärvi, Ida Kuoppala).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Skellefteå AIK: 1-1-3

Luleå: 4-0-1

Nästa match:

Skellefteå AIK: Luleå/MSSK, borta, 31 oktober

Luleå: Skellefteå AIK, hemma, 31 oktober