OS-backen stannar i Brynäs: ”En av ligans bästa”

Sara Cajanova förlänger med Brynäs. Tjeckiskan kommer i februari att spela OS för Tjeckien – och nu är hon klar för en fortsättning i Sverige.

— Hon håller en internationell hög nivå och har trots sin unga ålder byggt på sig mängder med erfarenheter, säger sportchef Erika Grahm.

Sara Cajanova under uppvärmningen inför ishockeymatchen i SDHL mellan Brynäs och HV71 den 7 januari 2026 i Gävle.

Foto: Kenta Jönsson / Bildbyrån.

Brynäs får behålla en av sina toppbackar. Sara Cajanova är klar för en fortsättning i klubben. Den tjeckiska backen är inne på sin fjärde raka säsong i klubben och har den här säsongen levererat 21 poäng på 31 matcher. Dessutom har han blivit uttagen till att representera Tjeckien i OS om ett par veckor.

23-åringen har trots sin ringa ålder redan gjort ett OS och fyra VM för sitt land.

I SDHL har hon samtidigt vuxit fram till en toppspelare. Och nu står det alltså klart att Brynäs får behålla henne ytterligare en säsong.

— Sára har vuxit fram till en riktig Brynäsare. Jag tycker att hon har visat under lång tid att hon är en av ligans bästa backar. Hon håller en internationell hög nivå och har trots sin unga ålder byggt på sig mängder med erfarenheter. Vi har haft en bra dialog om hennes fortsatta utveckling och att vi nu landat i detta känns såklart riktigt bra, säger Erika Grahm i ett pressmeddelande.

På 163 SDHL-matcher har det blivit 77 poäng från tjeckiskans klubba. Brynäs ligger just nu trea i SDHL-tabellen, sju poäng bakom serieledarna Frölunda. I kväll möter de krislaget Linköping på bortaplan.

Sara Cajanova är med sina 21 poäng trea i backarnas poängliga i serien.

— Jag är väldigt glad över att få fortsätta i den här organisationen och det gör mig oerhört stolt att stanna i Brynäs IF. För mig är det en fantastisk möjlighet att fortsätta utvecklas och ta nästa steg i min karriär. Min tid här har varit otroligt bra, så jag är väldigt glad över att få fortsätta, säger hon själv.

