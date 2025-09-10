Historiska segern: Färjestad vann över HV71

Färjestad-seger med 3–1 mot HV 71

Paige Mcguire tvåmålsskytt för Färjestad

Tredje förlusten i följd för HV 71

Bortalaget Färjestad tog hem de tre poängen efter seger mot HV 71 i SDHL. 1–3 (0–1, 1–1, 0–1) slutade onsdagens match.

– Otroligt skönt att få första vinsten, väldigt viktigt för oss, säger Ellen Jonsson, Färjestads målvakt för dagen, till Hockeysverige.se.

Färjestad tog ledningen efter 15.54, genom Julie Gough assisterad av Lauren Bellefontaine och Emma Murén. HV 71 kvitterade till 1–1 genom Kennedy Bobyck i andra perioden.

Efter 15.35 gjorde Färjestad 1–2 genom Paige Mcguire. 6.03 in i tredje perioden slog Paige Mcguire till på nytt på pass av Kaitlin Chan och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 1–3.

– HV kom ut starkt och vi va inte riktigt med från start, men vi kommer mer och mer in i matchen. Vi tar till vara på våra chanser. Vi tar ändå steg i rätt riktning och förtjänar verkligen tre poäng idag efter helgen som var. Otroligt skönt att få första vinsten, väldigt viktigt för oss, serien är verkligen tight i år så varje poäng är viktig, säger Ellen Jonsson till Hockeysverige.

När lagen senast möttes, 2015, blev det seger för HV 71 med 4–0.

I nästa match, fredag 12 september 18.00, har HV 71 Djurgården hemma i Husqvarna Garden, medan Färjestad spelar hemma mot Luleå.

HV 71–Färjestad 1–3 (0–1, 1–1, 0–1)

SDHL, Husqvarna Garden

Första perioden: 0–1 (15.54) Julie Gough (Lauren Bellefontaine, Emma Murén).

Andra perioden: 1–1 (30.10) Kennedy Bobyck (Teghan Inglis, Julia Nearis), 1–2 (35.35) Paige Mcguire (Michelle Löwenhielm, Kaitlin Chan).

Tredje perioden: 1–3 (46.03) Paige Mcguire (Kaitlin Chan).

Nästa match:

HV 71: Djurgårdens IF, hemma, 12 september

Färjestad: Luleå/MSSK, hemma, 12 september