Ilskan i Luleå: ”Det är alla mot oss, även domarna”

Frölunda tar med sig 2–0 i matcher till Göteborg, men inte utan kontrovers.

Efter fredagens 1–2-förlust i SM-finalen rasade Luleås Savannah Norcross på domarnivån.

– Det är uppenbart att alla hatar Luleå, säger forwarden i SVT.

Savannah Norcross. Foto: SVT (skärmdump).

Sedan 2018 har Luleå minst sagt prenumererat på SM-bucklan i SDHL, men just i år finns en uppstickare i form av Frölunda. 2–3-förlusten i finalmöte nummer ett visade inte minst detta då Michelle Karvinen klev fram som stor hjälte i förlängningen.



Idag, fredag, fick Luleå en chans att studsa tillbaka på sin hemmais, men föll istället med 1–2.



Efter matchen var forwarden, Savannah Norcross, rejält irriterad. Detta då Luleå fått in en 2–2-kvittering i den tredje perioden, men till mångas förvåning, fått se domarna döma bort det hela.



– Det är uppenbart att alla hatar Luleå. Alla andra klubbar hatar Luleå. De enda som supportrar oss är våra fans och ledare, säger hon i SVT och fortsätter:

– Det är lite utanför vår kontroll. Det är alla mot oss, även domarna.



Målet dömdes bort då domarna upplevde att Frölunda-målvakten, Stephanie Neatby, störts när Norcross petade in returen.



– Visst, hon får klubban in mellan benen, men samtidigt är hon utanför (målområdet), säger SVT:s expert Maria Rooth i sändningen och fortsätter:

– Då anser de att klubban på något sätt stör eller hindrar Neatby från att komma tillbaka in i mål.

En seger från historiskt SM-guld

Luleå hade en 1–0-ledning hela vägen in i minut 39:e då Karvinen sköt hopp till laget från Göteborg – med ännu en fullträff. Målet gav energi till Frölunda inför den sista perioden då man tog ledningen för första gången för dagen, genom Emilia Vesa. Den finska forwarden slog till i powerplay med sitt andra i finalserien och plötsligt såg bortalaget ut att ta med sig två raka segrar ner till sin hemmais.



I och med det bortdömda målet stod sig 2–1. Frölunda har nu chansen att säkra SM-guldet när möte nummer tre spelas i Scandinavium.



– Jag är glad att det finns videogranskning och man kan bara hoppas att domarna tar rätt beslut, säger Fröludas Stephanie Neatby.