Luleå upp i topp efter seger mot Linköping

Luleå vann med 5–2 mot Linköping

Luleås nionde seger på de senaste tio matcherna

Luleås Petra Nieminen tvåmålsskytt

Luleå är nu serieledare i SDHL efter seger, 5–2 (0–0, 2–1, 3–1), hemma mot Linköping. Luleå leder serien en poäng före Frölunda. Frölunda har dock två matcher mindre spelade. Linköping ligger på sjunde plats i tabellen.

Luleå har nu nio raka segrar. Linköping har sju förluster i rad.

Wilma Sjölund matchvinnare för Luleå

Den första perioden slutade mållös.

Luleå gjorde 1–0 genom Petra Nieminen efter 4.05 i andra perioden.

Linköping gjorde 1–1 genom Lindsay Agnew-Svedén efter 11.38 av perioden.

Luleå tog ledningen på nytt genom Petra Nieminen som gjorde sitt andra mål efter 17.07.

10.17 in i tredje perioden fick Wilma Sjölund utdelning på pass av Erica Rieder och Jenni Hiirikoski och ökade ledningen.

16.32 in i perioden nätade Linköpings Naomi Rogge framspelad av Lova Blom och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Linköping.

Efter 17.02 slog Erica Rieder till på pass av Wilma Sjölund och Akane Shiga och ökade ledningen för Luleå.

Efter 17.40 nätade Akane Shiga och ökade ledningen för Luleå.

Akane Shiga och Wilma Sjölund gjorde ett mål och två assist var för Luleå.

Nästa gång lagen spelar i serien är fredag 5 december. Då möter Luleå Färjestad i Coop Norrbotten Arena 18.00. Linköping tar sig an Skellefteå AIK borta 19.00.

Luleå–Linköping 5–2 (0–0, 2–1, 3–1)

SDHL, Coop Norrbotten Arena

Andra perioden: 1–0 (24.05) Petra Nieminen (Akane Shiga, Jenni Hiirikoski), 1–1 (31.38) Lindsay Agnew-Svedén (Naomi Rogge), 2–1 (37.07) Petra Nieminen (Jenni Hiirikoski, Wilma Sjölund).

Tredje perioden: 3–1 (50.17) Wilma Sjölund (Erica Rieder, Jenni Hiirikoski), 3–2 (56.32) Naomi Rogge (Lova Blom), 4–2 (57.02) Erica Rieder (Wilma Sjölund, Akane Shiga), 5–2 (57.40) Akane Shiga.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Luleå: 5-0-0

Linköping: 0-1-4

Nästa match:

Luleå: Färjestad BK, hemma, 5 december

Linköping: Skellefteå AIK, borta, 5 december