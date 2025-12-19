Modo Hockey vann mot Luleå efter mål av Mira Hallin

Modo Hockey vann med 1–0 efter straffar

Mira Hallin matchvinnare för Modo Hockey

Andra förlusten i rad för Luleå

Modo Hockey vann med matchens enda mål på bortaplan mot Luleå i SDHL. Målet gjorde Mira Hallin, i straffläggningen.

Modo Hockeys tränare Jared Cipparone om matchen:

– Det finns mycket i spelet som jag är väldigt nöjd med. I andra perioden skapade vi många chanser och vårt spel idag var fantastiskt, speciellt i förlängningen. Vi visade mycket hjärta och laganda, men jag tycker inte att vi var bra i egen zon. Vi jagade för mycket och tog inte bort banor. Men Tindra Holm var fantastisk när hon behövde vara det, hon visade varför hon är en av de tre bästa målvakterna i vår liga. Väldigt glad för hennes skull!

Det här var fjärde gången den här säsongen som Modo Hockeys målvakter höll nollan.

Luleå nästa för Modo Hockey

Luleå har tre vinster och två förluster och 12–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Modo Hockey har två vinster och tre förluster och 10–11 i målskillnad.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Luleå i serieledning och Modo Hockey på femte plats.

Söndag 28 december 16.00 möts lagen igen, i Hägglunds Arena.

Luleå–Modo Hockey 0–1 (0–0, 0–0, 0–0, 0–0, 0–1)

SDHL, Coop Norrbotten Arena

Straffar: 0–1 (65.00) Mira Hallin.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Luleå: 3-1-1

Modo Hockey: 2-2-1

Nästa match:

Luleå: Modo Hockey, borta, 28 december 16.00

Modo Hockey: Luleå/MSSK, hemma, 28 december 16.00