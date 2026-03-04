Galna vändningen: Kvartsfinalen utjämnad

Modo Hockey vann med 4–3 mot SDE

Mira Hallin matchvinnare för Modo Hockey

Fyra raka mål av Modo Hockey

Modo Hockey vann borta med 4–3 (0–1, 1–2, 3–0) mot SDE i SM-kvartsfinalen dam. Därmed står det nu 1-1 i matchserien.

Mira Hallin slog till 17.32 in i tredje perioden och blev matchhjälte med sitt 4–3-mål.

SDE–Modo Hockey – mål för mål

Lisa Johansson gav SDE ledningen efter sju minuters spel på pass av Ella Sköldebäck och Tereza Pistekova.

SDE gjorde två snabba mål tidigt i andra perioden och gick från 1–0 till 3–0, målen av Gabrielle David och Anneke Linser Rankila.

Modo Hockey reducerade dock till 3–1 genom Justine Leanne Reyes efter 13.56 av perioden.

Modo Hockey gjorde dock tre raka mål i tredje perioden och gick från underläge 3–1 till ledning med 3–4. Hallins 3–4-mål kom med drygt två minuter kvar av matchen.

Nästa match spelas på lördag 16.00.

SDE–Modo Hockey 3–4 (1–0, 2–1, 0–3)

SM-kvartsfinalen dam

Första perioden: 1–0 (7.28) Lisa Johansson (Ella Sköldebäck, Tereza Pistekova).

Andra perioden: 2–0 (26.05) Gabrielle David (Samantha Cogan), 3–0 (26.43) Anneke Linser Rankila (Lisa Johansson), 3–1 (33.56) Justine Leanne Reyes (Neena Brick, Courtney Vorster).

Tredje perioden: 3–2 (43.32) Courtney Vorster (Sarah Marchand), 3–3 (54.37) Lovisa Engström (Mira Hallin), 3–4 (57.32) Mira Hallin (Ebba Hedqvist).

Nästa match:

7 mars, 16.00, Modo Hockey–SDE