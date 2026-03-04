MoDo-backen efter raset i kvartsfinalen: ”Kaos”

MoDo fick en mardrömsstart på SDHL-slutspelet efter 1–7 mot SDE i match ett.

Nu berättar OS-backen Linnéa Andersson om hur känslan var i omklädningsrummet.

– Det var ganska livlöst. Det är aldrig kul att förlora när vi vet att vi att vi inte gjort någon bra match. Vi vet att det ligger bara på oss, säger hon till Hockeysverige.se.

Linnéa Andersson. Foto: Ronnie Rönnkvist

SDE mot MoDo 7-1!!! Nu vet vi inte hur många som såg det komma, men det var trots allt ett oväntat ras. Visserligen är det bara 1-0 i matcher oavsett hur många puckar Tindra Holm släppte förbi sig. I kväll väntar match två i Vilundahallen ute i Upplands-Väsby. Alltså hallen där Väsby en gång spelade elitseriehockey.



Men 7-1, Linnéa Andersson OS och MoDo-back, vad hände?

– Bra fråga…, säger Linnéa Andersson och fortsätter:

– Jag vet inte, men det kändes som att vi inte var där, gjorde inte vad vi skulle och följde inte vår ”game plan”. Vi gjorde helt enkelt inte det vi skulle.



Hur låter din sammanfattning av matchen?

– Vad ska jag säga… Kaos kanske, skrattar MoDo-backen.

– Som sagt, vi spelade inte som vi brukar göra och vi var helt enkelt inte ”vi”.



Kvartsfinal och massor på spel, hur kan det bli så då?

– Det kan vara nerver, att det äntligen drar i gång. Att man blir nervös för att det nu spelar en större roll. Eller att man inte är med på att tempot höjs i slutspelet. Det blir inte samma tempo som man spelat i under säsongen.

– För vissa är det första gången dom spelar ett slutspel så det kan faktiskt handla om allt möjligt.

Linnéa Andersson i spel för MoDo.

Foto: Carl Sandin / BILDBYRÅN

Kan det rent av vara så att man vill för mycket?

– Ja, och jag tror att man inte vet hur man får ut det. Då vill man göra allas jobb och då slutar det lätt med att det i stället blir inget gjort.

Så ska MoDo vända på underläget

SDE slutade fyra i SDHL och MoDo femma vilket också gör att hemmalaget är lite favoriter att ta sig till semifinal.



– SDE är ett bra och tufft lag att möta, men jag tycker att det var vi som inte gav oss själva chansen riktigt om man jämför med hur vi brukar spela.

– Dom tog verkligen chanserna, ville göra mål och visade vilja hela matchen. Där måste vi vara påslagna hela tiden och vara med i matchen. Så fort vi inte var det straffade det sig. Dom ville göra mål och spela hockey och man kan väl säga att vi inte ville det.



Vad har annars varit MoDo:s styrka under säsongen?

– Skridskoåkningen. Vi är bra på att forechecka och göra det jobbigt för andra laget.



I kväll väntar nytt möte med SDE i Vilundahallen och Linnéa Andersson har höga förväntningar på sitt lag och matchen.



– Att det är ett nytt lag som kommer ut på isen. Vi har gått igenom det här, det suger, man är besviken på sig själv och vår egen insats. Så vill vi inte känna så jag tror det är många som nu kommer gå in med en annan inställning.



Hur lät det i MoDo:s omklädningsrum efter matchen?

– Det var ganska livlöst. Det är aldrig kul att förlora när vi vet att vi att vi inte gjort någon bra match. Vi vet att det ligger bara på oss.

– Det var frustrerat. Många gick in i sig själva, rannsakade sig och tänkte nog vad man kan och ska man göra bättre, så det var lite tyst.



Trots 7-1 står det bara 1-0 i matcher till SDE, hur snabbt lägger ni den matchen bakom er och började titta fram mot kvällens match?

– Det var på kvällen efter den matchen. Det går fort mellan matcherna så man får tänka på förra matchen under kvällen och tycka det är jobbigt. Sedan får man gå vidare till nästa match.

– Det som spelar roll är, som du säger, om man vinner eller förlorar och det finns fler matcher kvar att spela så vi får helt enkelt ta nya tag.



Vad står det efter kvällens match?

– Jag tänker att det står 1-1 i matcher, avslutar Linnéa Andersson.