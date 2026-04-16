Mästarnas jättevärvning – tar in stortalangen från MoDo

Brynäs förstärker truppen med en forward.

Klubben har värvat Lovisa Engström från konkurrenten MoDo Hockey.

– Jag är här för att vinna, säger talangen på Brynäs lagsida.



Lovisa Engström är klar för Brynäs

Foto: Emma Wallskog / Bildbyrån

Under säsongen 2025/2026 blev Lovisa Engström utsedd till årets rookie i SDHL efter en fin säsong med MoDo Hockey. Nu är löftet klar för en ny klubb, hon fortsätter karriären i seriekonkurrenten Brynäs.

– Jag har haft en god känsla sedan det första samtalet med Erika (Grahm). Jag gillar hur föreningen arbetar, där man verkligen satsar på damsidan. Så det kändes rätt från start. Jag är här för att vinna och ta nästa steg i min personliga utveckling, säger Lovisa Engström till klubbens hemsida.

På 36 SDHL-matcher gjorde forwarden 14 poäng (9+5), nu ser även klubbens sportchef Erika Grahm fram emot en framtid med Engström.

– Lovisa är en talang som trots sin unga ålder visar en otrolig mognad i sitt spel. Vi hade bra kontakt redan inför gymnasievalet och jag har följt hennes utveckling sedan dess. Nu föll allt väl ut och vi är glada att hon väljer Brynäs IF och den fortsatta resan med oss. Vi ser verkligen fram emot att arbeta med Lovisa och följa hennes fortsatta utveckling i vår miljö, säger Grahm till lagsidan.

Parterna har skrivit ett ettårskontrakt som sträcker sig över säsongen 2027/2028.

