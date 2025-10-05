Luleås segerrad fortsätter efter 3–1 mot SDE

Luleå segrade – 3–1 mot SDE

Luleås femte seger på de senaste sex matcherna

Mimmi Gill avgjorde för Luleå

SDE och Luleå möttes på söndagen i Vilundaparkens Ishall A. Luleå hade fyra vinster i rad i SDHL inför matchen – och vann nu på nytt. Matchen slutade 1–3 (0–1, 1–2, 0–0).

HV 71 nästa för Luleå

Akane Shiga gav Luleå ledningen efter 18 minuters spel. Luleå utökade ledningen genom Mimmi Gill efter 13.20 i andra perioden och kom allt närmare segern.

SDE reducerade dock till 1–2 genom Hilda Ljungberg med 4.24 kvar att spela av perioden.

Luleå gjorde dock 1–3 genom Wilma Sjölund efter 19.48 och avgjorde matchen. Tredje perioden blev mållös och Luleå höll i sin 3–1-ledning och vann.

Det här betyder att SDE ligger kvar på fjärde plats i tabellen och Luleå på tredje plats. Ett fint lyft för Luleå som låg på sjunde plats så sent som den 8 september.

Torsdag 9 oktober 19.00 spelar SDE hemma mot Modo Hockey. Luleå möter HV 71 borta i Husqvarna Garden lördag 11 oktober 12.00.

SDE–Luleå 1–3 (0–1, 1–2, 0–0)

SDHL, Vilundaparkens Ishall A

Första perioden: 0–1 (18.17) Akane Shiga.

Andra perioden: 0–2 (33.20) Mimmi Gill (Sarah Bujold, Wilma Sjölund), 1–2 (35.36) Hilda Ljungberg (Malia Schneider), 1–3 (39.48) Wilma Sjölund (Nadia Mattivi).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SDE: 2-0-3

Luleå: 5-0-0

Nästa match:

SDE: Modo Hockey, hemma, 9 oktober

Luleå: HV71, borta, 11 oktober