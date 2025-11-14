Luleås fina svit mot SDE fortsätter

Luleå segrade – 6–3 mot SDE

Luleås sjätte seger på de senaste sju matcherna

Jenni Hiirikoski gjorde två mål för Luleå

Luleå har haft det lätt mot SDE i SDHL. Och på fredagen vann Luleå på nytt – den här gången med hela 6–3 (0–1, 3–1, 3–1) borta i Enebybergs Ishall. Det var Luleås 20:e raka seger mot SDE.

Segern var Luleås sjätte på de senaste sju matcherna.

Jaycee Magwood blev matchvinnare

SDE gjorde 1–0 efter sju minuters spel. Erica Rieder och Jenni Hiirikoski låg sen bakom vändningen till 1–2 för Luleå.

SDE kvitterade till 2–2 genom Gabrielle David i andra perioden.

Luleå gjorde 2–3 genom Jenni Hiirikoski som gjorde sitt andra mål efter 16.11. Luleå stod därefter för tre raka mål i tredje perioden när laget gick från 2–3 till 2–6.

Samantha Cogan reducerade förvisso men närmare än 3–6 kom inte SDE. Luleå tog därmed en stabil seger.

För SDE gör resultatet att laget nu ligger på femte plats i tabellen medan Luleå är på andra plats.

Söndag 16 november möter SDE Skellefteå AIK hemma 14.00 och Luleå möter Djurgården borta 11.00.

SDE–Luleå 3–6 (1–0, 1–3, 1–3)

SDHL, Enebybergs Ishall

Första perioden: 1–0 (7.59) Lisa Johansson (Tereza Pistekova).

Andra perioden: 1–1 (28.55) Jenni Hiirikoski (Akane Shiga), 1–2 (34.17) Erica Rieder (Petra Nieminen), 2–2 (34.39) Gabrielle David (Dominika Laskova, Kayleigh Hamers), 2–3 (36.11) Jenni Hiirikoski (Akane Shiga).

Tredje perioden: 2–4 (40.51) Jaycee Magwood, 2–5 (56.11) Petra Nieminen (Tilde Sjödin), 2–6 (56.59) Sarah Bujold (Jaycee Magwood, Jenna Donohue), 3–6 (59.04) Samantha Cogan (Mathea Fischer, Gabrielle David).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SDE: 3-0-2

Luleå: 4-0-1

Nästa match:

SDE: Skellefteå AIK, hemma, 16 november

Luleå: Djurgårdens IF, borta, 16 november