Luleås fina svit mot Färjestad fortsätter

Luleå segrade – 3–0 mot Färjestad

Luleås tionde seger på de senaste tio matcherna

Mimmi Gill matchvinnare för Luleå

Luleå har haft det lätt mot Färjestad i SDHL. Och på fredagen vann Luleå på nytt – den här gången med 3–0 (0–0, 0–0, 3–0) hemma i Coop Norrbotten Arena. Det var Luleås fjärde raka seger mot Färjestad.

Det här var Luleås sjätte nolla den här säsongen.

Därmed har Luleå vunnit tio matcher i rad i SDHL.

Brynäs nästa för Luleå

De två första perioderna blev mållösa.

Luleå stod för tre raka mål i tredje perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 4.56. Luleå tog därmed en klar seger.

Luleå tar sig an Brynäs i nästa match hemma torsdag 18 december 18.00. Färjestad möter Skellefteå AIK borta söndag 7 december 12.00.

Luleå–Färjestad 3–0 (0–0, 0–0, 3–0)

SDHL, Coop Norrbotten Arena

Tredje perioden: 1–0 (52.58) Mimmi Gill (Wilma Sjölund, Sarah Bujold), 2–0 (54.20) Emilie Kruse Johansen (Jenna Donohue, Inez Nygren), 3–0 (57.54) Petra Nieminen (Akane Shiga, Jaycee Magwood).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Luleå: 5-0-0

Färjestad: 1-0-4

Nästa match:

Luleå: Brynäs IF, hemma, 18 december

Färjestad: Skellefteå AIK, borta, 7 december