Luleås fina svit mot Färjestad fortsätter
Följ HockeySverige på
Google news
- Luleå segrade – 3–0 mot Färjestad
- Luleås tionde seger på de senaste tio matcherna
- Mimmi Gill matchvinnare för Luleå
Luleå har haft det lätt mot Färjestad i SDHL. Och på fredagen vann Luleå på nytt – den här gången med 3–0 (0–0, 0–0, 3–0) hemma i Coop Norrbotten Arena. Det var Luleås fjärde raka seger mot Färjestad.
Det här var Luleås sjätte nolla den här säsongen.
Därmed har Luleå vunnit tio matcher i rad i SDHL.
Brynäs nästa för Luleå
De två första perioderna blev mållösa.
Luleå stod för tre raka mål i tredje perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 4.56. Luleå tog därmed en klar seger.
Luleå tar sig an Brynäs i nästa match hemma torsdag 18 december 18.00. Färjestad möter Skellefteå AIK borta söndag 7 december 12.00.
Luleå–Färjestad 3–0 (0–0, 0–0, 3–0)
SDHL, Coop Norrbotten Arena
Tredje perioden: 1–0 (52.58) Mimmi Gill (Wilma Sjölund, Sarah Bujold), 2–0 (54.20) Emilie Kruse Johansen (Jenna Donohue, Inez Nygren), 3–0 (57.54) Petra Nieminen (Akane Shiga, Jaycee Magwood).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Luleå: 5-0-0
Färjestad: 1-0-4
Nästa match:
Luleå: Brynäs IF, hemma, 18 december
Färjestad: Skellefteå AIK, borta, 7 december
Den här artikeln handlar om: