Luleå vann toppmötet mot Brynäs

Luleå-seger med 3–2 mot Brynäs

Luleås åttonde seger på de senaste tio matcherna

Jaycee Magwood matchvinnare för Luleå

Luleå besegrade Brynäs borta i den seriefinalen med 3–2 (2–1, 0–0, 1–1) i SDHL på måndagen.

Segern var Luleås åttonde på de senaste tio matcherna, och sjunde bortasegern i rad.

Brynäs hade inför matchen 13 matcher i rad utan förlust.

Brynäs–Luleå – mål för mål

Luleå startade matchen vassast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Petra Nieminen och Jenni Hiirikoski innan Brynäs svarade och gjorde 2–1 genom Hanna Thuvik.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

13.09 in i tredje perioden satte Jaycee Magwood pucken på pass av Nadia Mattivi och Sarah Bujold och ökade ledningen.

Brynäs reducerade till 2–3 med 1.37 kvar att spela genom Elin Svensson med assist av Viivi Vainikka och Sara Cajanova. Mer än så blev det dock inte för Brynäs.

I nästa match möter Brynäs Djurgården hemma på söndag 4 januari 14.00. Luleå möter SDE fredag 9 januari 18.00 hemma.

Brynäs–Luleå 2–3 (1–2, 0–0, 1–1)

SDHL, Monitor ERP Arena

Första perioden: 0–1 (14.12) Petra Nieminen, 0–2 (18.31) Jenni Hiirikoski (Petra Nieminen, Erica Rieder), 1–2 (18.42) Hanna Thuvik (Elin Svensson).

Tredje perioden: 1–3 (53.09) Jaycee Magwood (Nadia Mattivi, Sarah Bujold), 2–3 (58.23) Elin Svensson (Viivi Vainikka, Sara Cajanova).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brynäs: 4-0-1

Luleå: 3-1-1

Nästa match:

Brynäs: Djurgårdens IF, hemma, 4 januari 14.00

Luleå: SDE HF, hemma, 9 januari 18.00