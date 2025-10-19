Luleå vann på hemmaplan mot Linköping

Luleå vann med 4–1 mot Linköping

Luleås åttonde seger på de senaste nio matcherna

Erica Rieder avgjorde för Luleå

Hemmalaget Luleå tog hem de tre poängen efter seger mot Linköping i SDHL. 4–1 (1–1, 1–0, 2–0) slutade matchen på söndagen.

Segern var Luleås åttonde på de senaste nio matcherna, och femte raka segern på hemmaplan.

Modo Hockey nästa för Luleå

Första perioden var jämn. Linköping inledde bäst och tog ledningen tidigt genom Sara Hjalmarsson efter 2.10, men Luleå kvitterade genom Akane Shiga bara en minut senare. Luleå gjorde också 2–1 efter 11.05 i andra perioden när Erica Rieder slog till på pass av Wilma Sjölund och Petra Nieminen. I tredje perioden gjorde Luleå 3–1 efter 10.41 genom Linnea Johansson framspelad av Johanna Fällman och Emilie Kruse Johansen. Och med bara 57 sekunder kvar satte Petra Nieminen avgörande 4–1 på pass av Jenni Hiirikoski och Erica Rieder.

Luleås Petra Nieminen stod för ett mål och två assists.

Linköpings nya tabellposition är sjätte plats medan Luleå är på andra plats. Ett fint lyft för Luleå som låg på sjätte plats så sent som den 25 september.

I nästa omgång har Luleå Modo Hockey borta i Hägglunds Arena, lördag 25 oktober 13.00. Linköping spelar hemma mot SDE fredag 24 oktober 19.00.

Luleå–Linköping 4–1 (1–1, 1–0, 2–0)

SDHL, LF Arena

Första perioden: 0–1 (2.10) Sara Hjalmarsson (Haruka Toko, Naomi Rogge), 1–1 (3.56) Akane Shiga (Petra Nieminen, Jenni Hiirikoski).

Andra perioden: 2–1 (31.05) Erica Rieder (Wilma Sjölund, Petra Nieminen).

Tredje perioden: 3–1 (50.41) Linnea Johansson (Johanna Fällman, Emilie Kruse Johansen), 4–1 (59.03) Petra Nieminen (Jenni Hiirikoski, Erica Rieder).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Luleå: 4-0-1

Linköping: 2-1-2

Nästa match:

Luleå: Modo Hockey, borta, 25 oktober

Linköping: SDE HF, hemma, 24 oktober