Ny seger för Luleå – stjärnan avgör i förlängningen

Luleå segrade – 3–2 efter förlängning

Luleås åttonde seger på de senaste tio matcherna

Sarah Bujold gjorde två mål för Luleå

Luleås väg till seger mot Modo Hockey borta i SDHL blev allt annat än enkel. Först i förlängningen kunde bortalaget avgöra till 3–2 (1–1, 1–0, 0–1, 1–0) och ta bonuspoängen. Matchhjälte blev Petra Nieminen, som gjorde det avgörande målet 15 sekunder in i förlängningen.

Segern var Luleås åttonde på de senaste tio matcherna, och sjätte raka segern på bortaplan.

Sarah Bujold tvåmålsskytt för Luleå

Luleå började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 1.16 slog Sarah Bujold till assisterad av Jaycee Magwood.

Modo Hockey kvitterade till 1–1 efter 17.40 när Ebba Hedqvist hittade rätt framspelad av Linnéa Andersson och Aoi Shiga.

Efter 16.20 i andra perioden slog Sarah Bujold till återigen på pass av Jaycee Magwood och gav Luleå ledningen.

12.00 in i tredje perioden slog Sarah Marchand till och kvitterade.

I förlängningen tog det 15 sekunder innan Luleå avgjorde till 3–2. Stor matchhjälte blev Petra Nieminen.

Resultatet innebär att Modo Hockey ligger kvar på femte plats och Luleå toppar tabellen.

Måndag 29 december spelar Modo Hockey hemma mot Skellefteå AIK 17.00 och Luleå mot Brynäs borta 18.00 i Monitor ERP Arena.

Modo Hockey–Luleå 2–3 (1–1, 0–1, 1–0, 0–1)

SDHL, Hägglunds Arena

Första perioden: 0–1 (1.16) Sarah Bujold (Jaycee Magwood), 1–1 (17.40) Ebba Hedqvist (Linnéa Andersson, Aoi Shiga).

Andra perioden: 1–2 (36.20) Sarah Bujold (Jaycee Magwood).

Tredje perioden: 2–2 (52.00) Sarah Marchand.

Förlängning: 2–3 (60.15) Petra Nieminen.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Modo Hockey: 1-3-1

Luleå: 3-1-1

Nästa match:

Modo Hockey: Skellefteå AIK, hemma, 29 december 17.00

Luleå: Brynäs IF, borta, 29 december 18.00