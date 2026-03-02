Hamnade i underläge – vände till kross

Luleå-seger med 5–1 mot Djurgården

Petra Nieminen med två mål för Luleå

Tilde Sjödin matchvinnare för Luleå

Luleå har tagit kommandot mot Djurgården i SM-kvartsfinalen dam, efter vinst på bortaplan med 5–1 (1–1, 3–0, 1–0) i första matchen.

Luleå vann därmed för sjunde matchen i rad mot just Djurgården.

Luleå slog Djurgården. Foto: Magnus Andersson / BILDBYRÅN

Petra Nieminen tvåmålsskytt för Luleå

Madeline Posick gav Djurgården ledningen efter 4.24 på passning från Brette Pettet och Emma Forsgren. Luleå kvitterade när Jaycee Magwood hittade rätt efter 18.46.

I andra perioden var det Luleå som spelade bäst och gick från 1–1 till 1–4 genom mål av Tilde Sjödin, Petra Nieminen och Franziska Stocker.

6.53 in i tredje perioden nätade Luleås Petra Nieminen på nytt på pass av Inez Nygren och Akane Shiga och ökade ledningen.

Nästa match spelas på onsdag 18.00.

Djurgården–Luleå 1–5 (1–1, 0–3, 0–1)

SM-kvartsfinalen dam

Första perioden: 1–0 (4.24) Madeline Posick (Brette Pettet, Emma Forsgren), 1–1 (18.46) Jaycee Magwood.

Andra perioden: 1–2 (29.54) Tilde Sjödin (Jaycee Magwood), 1–3 (33.38) Petra Nieminen, 1–4 (38.12) Franziska Stocker.

Tredje perioden: 1–5 (46.53) Petra Nieminen (Inez Nygren, Akane Shiga).

Nästa match:

4 mars, 18.00, Luleå–Djurgården