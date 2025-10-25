Förlängningsseger för Luleå – mot MoDo

Luleå vann med 4–3 efter förlängning

Luleås nionde seger på de senaste tio matcherna

Luleås Sarah Bujold tvåmålsskytt

Det blev en riktigt tajt match när Modo Hockey tog emot Luleå i SDHL. Matchen avgjordes först i förlängningen där Luleå var starkast och segerresultatet blev 4–3 (1–0, 2–2, 0–1, 1–0). Sarah Bujold stod för det avgörande målet i förlängningen och blev matchhjälte för Luleå.

Segern var Luleås nionde på de senaste tio matcherna.

Sarah Bujold gjorde två mål för Luleå

Sarah Bujold gjorde 1–0 till Luleå efter 13 minuter assisterad av Jaycee Magwood och Linnea Johansson. Luleå gjorde 0–2 genom Mimmi Gill efter 2.11 i andra perioden.

Modo Hockey reducerade dock till 1–2 genom Justine Leanne Reyes tidigt i perioden av perioden.

Luleå utökade ledningen igen genom Petra Nieminen efter 9.40.

Modo Hockey gjorde 2–3 genom Ebba Hedqvist efter 13.14 av perioden. 12.43 in i tredje perioden slog Neena Brick till på pass av Wilma Sundin och kvitterade. Stor matchhjälte för Luleå 1.30 in i förlängningen blev Sarah Bujold med det avgörande förlängningsmålet.

Luleås Linnea Johansson hade tre assists.

Det här var Luleås femte uddamålsseger.

Det här betyder att Modo Hockey är kvar på fjärde plats och Luleå stannar på andra plats, i tabellen.

Söndag 26 oktober spelar Modo Hockey hemma mot Skellefteå AIK 16.00 och Luleå mot Brynäs borta 14.00 i Monitor ERP Arena.

Modo Hockey–Luleå 3–4 (0–1, 2–2, 1–0, 0–1)

SDHL, Hägglunds Arena

Första perioden: 0–1 (13.05) Sarah Bujold (Jaycee Magwood, Linnea Johansson).

Andra perioden: 0–2 (22.11) Mimmi Gill (Linnea Johansson), 1–2 (24.00) Justine Leanne Reyes (Mira Hallin, Ebba Hedqvist), 1–3 (29.40) Petra Nieminen (Jenni Hiirikoski, Jaycee Magwood), 2–3 (33.14) Ebba Hedqvist (Wilma Sundin, Mira Hallin).

Tredje perioden: 3–3 (52.43) Neena Brick (Wilma Sundin).

Förlängning: 3–4 (61.30) Sarah Bujold (Linnea Johansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Modo Hockey: 3-1-1

Luleå: 4-0-1

Nästa match:

Modo Hockey: Skellefteå AIK, hemma, 26 oktober

Luleå: Brynäs IF, borta, 26 oktober