Luleå tog ny seger mot favoritmotståndet

Seger för Luleå med 5–2 mot SDE

Luleås åttonde seger på de senaste tio matcherna

Wilma Sjölund med tre mål för Luleå

Luleå fortsätter att vinna mot SDE i SDHL. På fredagen segrade Luleå på nytt – den här gången med 5–2 (1–2, 0–0, 4–0) hemma i Coop Norrbotten Arena. Det var Luleås 21:a raka seger mot SDE.

Segern var Luleås åttonde på de senaste tio matcherna.

Efter tio matcher i rad med poäng blev det till slut förlust för SDE.

Jenni Hiirikoski blev matchvinnare

SDE tog ledningen i början av första perioden genom Jessica Adolfsson.

Luleå kvitterade till 1–1 genom Wilma Sjölund efter 6.09.

Efter 11.52 i matchen gjorde SDE 1–2 genom Gabrielle David.

Andra perioden blev mållös.

Luleå vände på dock matchen när laget gjorde fyra raka mål och gick från 1–2 till 5–2 i tredje perioden. Det sista målet kom med drygt en minuter kvar av matchen. Därmed tog laget en säker seger.

Luleås Petra Nieminen hade tre assists, Akane Shiga gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål, Wilma Sjölund gjorde tre mål och Jenni Hiirikoski stod för ett mål och två assists.

I nästa match, söndag 11 januari möter Luleå Djurgården hemma i Coop Norrbotten Arena 15.00 medan SDE spelar borta mot Skellefteå AIK 12.00.

Luleå–SDE 5–2 (1–2, 0–0, 4–0)

SDHL, Coop Norrbotten Arena

Första perioden: 0–1 (3.50) Jessica Adolfsson (Anneke Linser Rankila, Hilda Ljungberg), 1–1 (6.09) Wilma Sjölund (Petra Nieminen, Akane Shiga), 1–2 (11.52) Gabrielle David (Kayleigh Hamers).

Tredje perioden: 2–2 (40.34) Akane Shiga (Jenni Hiirikoski, Petra Nieminen), 3–2 (41.31) Jenni Hiirikoski (Akane Shiga, Petra Nieminen), 4–2 (42.24) Wilma Sjölund (Jenni Hiirikoski, Sarah Bujold), 5–2 (58.33) Wilma Sjölund (Jaycee Magwood).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Luleå: 3-1-1

SDE: 4-0-1

Nästa match:

Luleå: Djurgårdens IF, hemma, 11 januari 15.00

SDE: Skellefteå AIK, borta, 11 januari 12.00