Luleå tog ny seger mot favoritmotståndet

Luleå vann med 5–2 mot Skellefteå AIK

Luleås sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Petra Nieminen tvåmålsskytt för Luleå

Skellefteå AIK har varit lite av ett favoritmotstånd för Luleå. På fredagen tog Luleå ännu en seger borta mot Skellefteå AIK. Matchen i SDHL slutade 5–2 (4–1, 1–0, 0–1). Det var Luleås elfte raka seger mot just Skellefteå AIK.

Segern var Luleås sjunde på de senaste åtta matcherna.

Luleå spelade bäst i första perioden. Laget vann perioden klart med 4–1.

Efter 4.38 i andra perioden nätade Erica Rieder på pass av Cameron Sikich och Emilie Kruse Johansen och gjorde 1–5.

8.42 in i tredje perioden nätade Skellefteå AIK:s Nicoline Söndergaard Jensen framspelad av Jenna Pirttijärvi och Lotti Odnoga och reducerade. Men mer än så orkade Skellefteå AIK inte med.

Akane Shiga gjorde ett mål för Luleå och spelade fram till två mål.

SDHL är nu färdigspelad. Skellefteå AIK slutar på sjätte plats och Luleå på andra plats. Båda lagen är därmed klara för slutspel.

Skellefteå AIK–Luleå 2–5 (1–4, 0–1, 1–0)

SDHL, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 1–0 (10.00) Sara Lindqvist (Jenna Pirttijärvi, Sini Karjalainen), 1–1 (11.07) Petra Nieminen (Akane Shiga), 1–2 (13.32) Wilma Sjölund (Cameron Sikich), 1–3 (14.14) Petra Nieminen (Nadia Mattivi, Akane Shiga), 1–4 (17.22) Akane Shiga (Franziska Stocker, Nadia Mattivi).

Andra perioden: 1–5 (24.38) Erica Rieder (Cameron Sikich, Emilie Kruse Johansen).

Tredje perioden: 2–5 (48.42) Nicoline Söndergaard Jensen (Jenna Pirttijärvi, Lotti Odnoga).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Skellefteå AIK: 2-0-3

Luleå: 4-0-1