Luleå tog ny seger mot favoritmotståndet

Luleå vann med 3–1 mot Skellefteå AIK

Luleås sjätte seger på de senaste sju matcherna

Sarah Bujold matchvinnare för Luleå

Skellefteå AIK är ett favoritmotstånd för Luleå och på onsdagen tog Luleå ännu en seger hemma mot just Skellefteå AIK. Matchen i SDHL slutade 3–1 (0–1, 2–0, 1–0). Det var Luleås tionde raka seger mot just Skellefteå AIK.

Segern var Luleås sjätte på de senaste sju matcherna.

Luleå–Skellefteå AIK – mål för mål

Jenna Pirttijärvi gjorde 1–0 till Skellefteå AIK efter 12.49 på pass av Aino Karppinen och Sara Lindqvist.

Efter 4.43 i andra perioden nätade Emilie Kruse Johansen framspelad av Jenna Donohue och kvitterade för Luleå. Sarah Bujold gjorde dessutom 2–1 efter 6.28 på pass av Cameron Sikich och Jaycee Magwood.

5.56 in i tredje perioden fick Akane Shiga utdelning framspelad av Erica Rieder och Nadia Mattivi och ökade ledningen. Därmed hade laget vänt matchen.

Med en omgång kvar är Luleå på andra plats i tabellen medan Skellefteå AIK är på sjätte plats.

Lagen möts igen i Skellefteå Kraft Arena fredag 27 februari 19.00.

Luleå–Skellefteå AIK 3–1 (0–1, 2–0, 1–0)

SDHL, Coop Norrbotten Arena

Första perioden: 0–1 (12.49) Jenna Pirttijärvi (Aino Karppinen, Sara Lindqvist).

Andra perioden: 1–1 (24.43) Emilie Kruse Johansen (Jenna Donohue), 2–1 (26.28) Sarah Bujold (Cameron Sikich, Jaycee Magwood).

Tredje perioden: 3–1 (45.56) Akane Shiga (Erica Rieder, Nadia Mattivi).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Luleå: 4-0-1

Skellefteå AIK: 2-0-3

Nästa match:

Luleå: Skellefteå AIK, borta, 27 februari 19.00

Skellefteå AIK: Luleå/MSSK, hemma, 27 februari 19.00