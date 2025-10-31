Nieminen bakom Luleås derbyseger: ”Var ganska enkelt”
- Luleå segrade – 2–0 mot Skellefteå AIK
- Luleås femte seger på de senaste sex matcherna
- Wilma Sjölund matchvinnare för Luleå
Luleå vann på hemmaplan mot Skellefteå AIK i SDHL. Den målsnåla matchen slutade med en klar seger för Luleå, 2–0 (2–0, 0–0, 0–0).
Segern var Luleås femte på de senaste sex matcherna, och sjätte hemmasegern i rad.
I och med detta har Skellefteå AIK fyra förluster i rad.
SDE nästa för Luleå
Luleå tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0.
Andra perioden blev mållös. Tredje perioden blev mållös och Luleå höll i sin 2–0-ledning och vann.
I nästa match möter Luleå SDE borta på fredag 14 november 19.00. Skellefteå AIK möter Djurgården lördag 15 november 17.00 borta.
Petra Nieminen gjorde 1+1 och låg därmed bakom båda målen och berättade om sitt snygga mål.
– Det var ganska enkelt för mig, säger hon till SDHL:s Youtube-sändning
Luleå–Skellefteå AIK 2–0 (2–0, 0–0, 0–0)
SDHL, Coop Norrbotten Arena
Första perioden: 1–0 (6.51) Wilma Sjölund (Petra Nieminen), 2–0 (18.20) Petra Nieminen (Jaycee Magwood, Akane Shiga).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Luleå: 4-0-1
Skellefteå AIK: 1-0-4
Nästa match:
Luleå: SDE HF, borta, 14 november
Skellefteå AIK: Djurgårdens IF, borta, 15 november
Den här artikeln handlar om: