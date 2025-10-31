Nieminen bakom Luleås derbyseger: ”Var ganska enkelt”

Luleå segrade – 2–0 mot Skellefteå AIK

Luleås femte seger på de senaste sex matcherna

Wilma Sjölund matchvinnare för Luleå

Luleå vann på hemmaplan mot Skellefteå AIK i SDHL. Den målsnåla matchen slutade med en klar seger för Luleå, 2–0 (2–0, 0–0, 0–0).

Segern var Luleås femte på de senaste sex matcherna, och sjätte hemmasegern i rad.

I och med detta har Skellefteå AIK fyra förluster i rad.

SDE nästa för Luleå

Luleå tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0.

Andra perioden blev mållös. Tredje perioden blev mållös och Luleå höll i sin 2–0-ledning och vann.

I nästa match möter Luleå SDE borta på fredag 14 november 19.00. Skellefteå AIK möter Djurgården lördag 15 november 17.00 borta.

Petra Nieminen gjorde 1+1 och låg därmed bakom båda målen och berättade om sitt snygga mål.

– Det var ganska enkelt för mig, säger hon till SDHL:s Youtube-sändning

Luleå–Skellefteå AIK 2–0 (2–0, 0–0, 0–0)

SDHL, Coop Norrbotten Arena

Första perioden: 1–0 (6.51) Wilma Sjölund (Petra Nieminen), 2–0 (18.20) Petra Nieminen (Jaycee Magwood, Akane Shiga).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Luleå: 4-0-1

Skellefteå AIK: 1-0-4

Nästa match:

Luleå: SDE HF, borta, 14 november

Skellefteå AIK: Djurgårdens IF, borta, 15 november