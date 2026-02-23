Luleås mardröm: Säsongen över efter OS-skadan

Skadan under OS sätter stopp för Jenni Hiirikoski. Med två matcher till slutspel meddelar Luleå att backen blir borta resten av säsongen.

Jenni Hiirikoski har en allvarlig handskada och missar SDHL-slutspelet. Foto: Bildbyrån (montage).

När Luleå klev in i fjolårets SM-final mot Frölunda saknades man Jenni Hiirikoski. Detta då 38-årige backstjärnan upptäckt ett hjärtproblem som krävde operation. Nu, med SDHL-två matcher kvar innan årets slutspel, är säsongen återigen över i förtid för backen.

När Finland mötte Kanada under den gångna OS-turneringen tvingades Hiirikoski av med en handskada, och nu meddelar Luleå att den är så pass allvarlig att 2025/26 är över för hennes del. Detta ”då hon fått en handskada som läkarna inte bedömer kommer kunna läka färdigt innan SM-slutspelet är över”, skriver klubben under måndagen.

Hiirikoski opererades för skadan direkt på plats i Italien. Dessförinnan har hon stått för 26 poäng (6+20) på 34 matcher hittills denna SDHL-säsong. Det är även där hon nu stannar.

Kan ansöka om dispens för att ersätta

När det gäller ersättare är deadline för övergångar förbi, sedan 15 februari. Dock menar Luleå att de kan ansöka om dispens.

”Det finns en möjlighet att ansöka om dispens till Svenska Ishockeyförbundet för att få ersätta spelare som skadats under OS-turneringen. Och det skall i så fall vara klart senast fredag 27 februari”, skriver SDHL-laget på sin hemsida.

I skrivande stund har Luleå två poäng upp till serieledande Frölunda, samt två poäng ner till tredjeplatsen.

