Luleå har inlett starkt i SDHL och ligger just nu trea i tabellen. Nu står det dock klart att norrbottningarna får klara sig utan två av sina stjärnspelare en längre tid – båda förväntas vara tillbaka kring jul, detta rapporterar klubben på sin hemsida.

Nadia Mattivi och Linnéa Johansson. Foto: Bildbyrån/Collage.

Luleå har fått en bra start på säsongen och ligger just nu på tredje plats i SDHL-tabellen. Två viktiga pjäser i laget är Nadia Mattivi och Linnéa Johansson, som sammanlagt har svarat för 31 poäng (8+23) under säsongsinledningen. Den italienska backen Nadia Mattivi har noterats för 20 poäng (5+15) på 18 matcher, medans Linnéa Johansson noterats för elva poäng (3+8) på 14 matcher.

Nu står det dock klart att Luleå får klara sig utan dessa nyckelspelare en längre tid framöver. Nadia Mattiva skadade sig under landslagsuppehållet när hon spelade med det italienska landslaget. Det ska röra sig om en spricka i handen, där förhoppningen är att backen ska vara tillbaka innan jul.

Linnéa Johansson skadade axeln när Luleå drabbade samman med Brynäs den 26 oktober och kommer att vara borta i cirka sex veckor.

Även backen Astrid Lindeberg befinner sig fortfarande på skadelistan. 20-åringen har inte kommit till spel den här säsongen, förhoppningen är dock att hon ska bli spelklar inom kort.

